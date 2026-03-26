Zvezdnica že drugič postala mama, tokrat nosečnosti ni skrivala

Manekenka Sofia Richie in njen mož Elliot Grainge sta potrdila rojstvo svojega drugega otroka. Dobila sta sina, ki so ga poimenovali Henry Cecil Grainge.

Novico o drugi nosečnosti je Sofia razkrila oktobra lani, ko je na družbenih omrežjih objavila fotografijo z nosečniškim trebuščkom. Pozneje, novembra, je delila informacijo, da je v petem mesecu nosečnosti. Sledilci so hitro izračunali predvideni datum poroda.

Prvo nosečnost je dolgo skrivala

Zanimivo je, da je prvo nosečnost Sofia ohranjala v tajnosti precej dlje, in sicer do šestega meseca, saj si je takrat želela miru, kot je navedla v reviji Vogue.

Med nosečnostjo s hčerko Eloise je Sofia Richie izrekla pomembne misli o izzivih, ki jih prinaša pričakovanje otroka. V intervjuju za revijo Vogue, objavljenem januarja 2024, je odkrito delila svojo izkušnjo: "Nosečnost je strašljiva stvar. Nisem se zavedala, da je treba prestati toliko mejnikov in opraviti toliko testov."

Že pri prvi nosečnosti sta mislila, da se bosta razveselila dečka

Zanimivo dejstvo je tudi, da sta bila oba z možem presenečena nad spolom njunega prvega otroka; pričakovala sta namreč fantka, vendar sta se nato razveselila deklice, Eloise. Ta nepričakovani obrat dogodkov je le še poudaril vznemirjenje in čarobnost starševstva.