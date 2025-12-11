Skrite nevarnosti priljubljene spletne platforme: opozorilo staršem

Skrita soba v igri za otroke od 5 let

V eni izmed iger z oznako 5+ – "simulator javnega stranišča" – so uporabniki odkrili skrito sobo, ki se je skrivala za lažno steno. V tej digitalni sobi so igralci izvajali interakcije, ki vzbujajo resne skrbi glede primernosti, so zapisali pri 7news. Eden od igralcev je v klepetu razkril, da je star 11 let, preden je vstopil v temno digitalno sobo. Znotraj so avatarji izvajali gibe in interakcije, ki sami po sebi morda niso spolno sugestivni, vendar v kombinaciji z uporabniškimi imeni in klepetom ustvarjajo zaskrbljujoč vtis.

Kako je do tega prišlo

Roblox je pred kratkim uvedel nov sistem preverjanja starosti, vključno s tehnologijo "Facial Age Estimation", in zahteva verifikacijo z osebnim dokumentom za dostop do vsebin z omejitvijo starosti nad 16 let. Kljub temu pa lahko napačno označene igre mlajšim igralcem omogočijo dostop.

Starševska pazljivost je ključna. Otrokom je treba pomagati pri varnem krmarjenju po spletu, tudi na platformah z izboljšanimi varnostnimi funkcijami.

V tem primeru je bila igra z oznako 5+ po besedah predstavnika Robloxa netočno ocenjena glede zrelosti vsebine. Po odkritju posnetkov je Roblox igro odstranil in onemogočil iskanje, a profil razvijalca ostaja aktiven.

Ukrepanje in zaščita otrok

Roblox prepoveduje spolno sugestivne vsebine in vedenje ter vse igre, ki prikazujejo zasebne prostore (npr. spalnice in stranišča), označuje z ustrezno starostno oznako. Poleg tega platforma uvaja: - Proaktivno moderiranje vsebin, ki samodejno zaznava vsebino, ki krši skupnostne standarde. - Sistem poročanja, ki uporabnikom omogoča, da prijavijo neprimerne igre, kar sproži preiskavo in ustrezne ukrepe. - Strožji starševski nadzor, s katerim lahko omejijo klepet, povezave z drugimi igralci in nakupe v igri. Roblox sodeluje tudi z avstralskim eSafety Commissionerjem, da do konca leta uvede dodatne varnostne funkcije.

Strokovnjaki opozarjajo