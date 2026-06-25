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Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu

S.B.
Novice 0
25. 06. 2026 04.00

Tragični primeri, ko starši v vročih avtomobilih nenamerno pustijo otroka, v javnosti pogosto sprožijo vprašanje: kako je to sploh mogoče? Strokovnjaki opozarjajo, da v takih primerih praviloma ne gre za zanemarjanje, temveč za kompleksen kognitivni pojav, znan kot "sindrom pozabljenega otroka".

avto

Sindrom pozabljenega otroka

Gre za opisni izraz, ki ga znanost ne priznava kot klinično diagnozo, temveč kot obliko odpovedi delovnega spomina, ki lahko v redkih, a tragičnih okoliščinah vodi v smrt otroka v vozilu.

Kaj se pravzaprav zgodi v možganih starša, ki pozabi otroka v avtu?

Nevroznanstvene raziskave kažejo, da pri teh primerih ne gre za preprosto "pozabo", temveč za spopad dveh možganskih sistemov.

Eden je odgovoren za rutino in navade, na primer vsakodnevno vožnjo v službo. Drugi pa skrbi za zavestno načrtovanje, kot je odvoz otroka v vrtec.

Ko se rutina spremeni (na primer starš tisti dan prvič pelje otroka v varstvo), lahko avtomatski "avtopilot" prevlada nad zavestnim načrtom. Kot pojasnjujejo strokovnjaki, se v takih primerih lahko zgodi, da možgani ustvarijo lažen občutek, da je bila naloga že opravljena.

Mnogi se sprašujejo, kako je mogoče otroka pozabiti v avtu.
Mnogi se sprašujejo, kako je mogoče otroka pozabiti v avtu.FOTO: Adobe Stock

Ključen dejavnik: rutina, stres in pomanjkanje spanja

Po analizah mednarodnih raziskav se ti primeri najpogosteje pojavijo ob:

- spremembi vsakodnevne rutine,

- stresu in večopravilnosti,

- pomanjkanju spanja,

- avtomatski vožnji po ustaljeni poti.

V takšnih okoliščinah možgani delujejo "na avtopilotu", kar poveča tveganje, da zavestni spomin na otroka v vozilu začasno odpove. Strokovnjaki poudarjajo, da gre za napako delovnega spomina, ne za zavestno odločitev ali pomanjkanje ljubezni ali skrbi za otroka.

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Ni diagnoza, ampak kognitivni fenomen

"Sindrom pozabljenega otroka" ni uradna medicinska ali psihiatrična diagnoza, temveč izraz, ki opisuje specifičen tip napake v spominu in pozornosti. Raziskave ga uvrščajo med napake prospektivnega spomina ali sposobnosti, da si zapomnimo prihodnje naloge v pravem trenutku.

Znanstveniki opozarjajo, da se podobne napake dogajajo tudi v vsakdanjem življenju: od pozabljenih opravkov do tega, da nekdo avtomatsko odpelje na običajno lokacijo namesto na načrtovani postanek.

Vse več je tragičnih zgodb, ko starši ne pomislijo pravočasno na posledice zaprtega otroka v avtomobilu.
Vse več je tragičnih zgodb, ko starši ne pomislijo pravočasno na posledice zaprtega otroka v avtomobilu. FOTO: Shutterstock

Zakaj so otroci v vozilu še posebej ranljivi?

Otroci v avtomobilu so pogosto tihi ali zaspijo v sedežu, kar še dodatno zmanjša zunanje "opomnike", da so prisotni. Hkrati se notranjost vozila v vročih dneh hitro segreje; tudi v razmeroma zmernih temperaturah lahko v kratkem času doseže nevarne ravni. Otroci pa se telesno segrevajo hitreje kot odrasli, zato lahko do toplotnega udara pride zelo hitro.

Strokovnjaki: lahko se zgodi komurkoli

Ena ključnih ugotovitev raziskav je, da se takšni primeri ne omejujejo na določene osebnostne tipe ali socialne skupine. Strokovnjaki poudarjajo, da so med primeri tudi sicer skrbni in odgovorni starši, ki v trenutku kognitivne napake izgubijo zavestno zaznavo otroka v vozilu.

Kako zmanjšati tveganje?

V preventivi strokovnjaki priporočajo predvsem "zunanje opomnike", ki prekinejo avtomatski tok rutine:

- torbica ali telefon na zadnjem sedežu,

- preverjanje zadnjih sedežev ob izstopu,

- dogovorjeni opomniki med partnerji ali skrbniki,

- opozorila iz vrtcev, če otrok ni prispel,

- tehnološki sistemi za zaznavanje prisotnosti otroka v vozilu.

Čeprav se navzven zdi nepredstavljivo, znanost opozarja, da gre za tragično kombinacijo človeške pozornosti, rutine in omejitev spomina. Zato strokovnjaki poudarjajo: razumevanje tega pojava ni opravičevanje, temveč poskus preprečevanja ponavljanja podobnih tragedij.

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