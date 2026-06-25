Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu

Sindrom pozabljenega otroka

Gre za opisni izraz, ki ga znanost ne priznava kot klinično diagnozo, temveč kot obliko odpovedi delovnega spomina, ki lahko v redkih, a tragičnih okoliščinah vodi v smrt otroka v vozilu.

Kaj se pravzaprav zgodi v možganih starša, ki pozabi otroka v avtu?

Nevroznanstvene raziskave kažejo, da pri teh primerih ne gre za preprosto "pozabo", temveč za spopad dveh možganskih sistemov. Eden je odgovoren za rutino in navade, na primer vsakodnevno vožnjo v službo. Drugi pa skrbi za zavestno načrtovanje, kot je odvoz otroka v vrtec. Ko se rutina spremeni (na primer starš tisti dan prvič pelje otroka v varstvo), lahko avtomatski "avtopilot" prevlada nad zavestnim načrtom. Kot pojasnjujejo strokovnjaki, se v takih primerih lahko zgodi, da možgani ustvarijo lažen občutek, da je bila naloga že opravljena.

icon-expand Mnogi se sprašujejo, kako je mogoče otroka pozabiti v avtu. FOTO: Adobe Stock

Ključen dejavnik: rutina, stres in pomanjkanje spanja

Po analizah mednarodnih raziskav se ti primeri najpogosteje pojavijo ob: - spremembi vsakodnevne rutine, - stresu in večopravilnosti, - pomanjkanju spanja, - avtomatski vožnji po ustaljeni poti. V takšnih okoliščinah možgani delujejo "na avtopilotu", kar poveča tveganje, da zavestni spomin na otroka v vozilu začasno odpove. Strokovnjaki poudarjajo, da gre za napako delovnega spomina, ne za zavestno odločitev ali pomanjkanje ljubezni ali skrbi za otroka.

Ni diagnoza, ampak kognitivni fenomen

"Sindrom pozabljenega otroka" ni uradna medicinska ali psihiatrična diagnoza, temveč izraz, ki opisuje specifičen tip napake v spominu in pozornosti. Raziskave ga uvrščajo med napake prospektivnega spomina ali sposobnosti, da si zapomnimo prihodnje naloge v pravem trenutku. Znanstveniki opozarjajo, da se podobne napake dogajajo tudi v vsakdanjem življenju: od pozabljenih opravkov do tega, da nekdo avtomatsko odpelje na običajno lokacijo namesto na načrtovani postanek.

icon-expand Vse več je tragičnih zgodb, ko starši ne pomislijo pravočasno na posledice zaprtega otroka v avtomobilu. FOTO: Shutterstock

Zakaj so otroci v vozilu še posebej ranljivi?

Otroci v avtomobilu so pogosto tihi ali zaspijo v sedežu, kar še dodatno zmanjša zunanje "opomnike", da so prisotni. Hkrati se notranjost vozila v vročih dneh hitro segreje; tudi v razmeroma zmernih temperaturah lahko v kratkem času doseže nevarne ravni. Otroci pa se telesno segrevajo hitreje kot odrasli, zato lahko do toplotnega udara pride zelo hitro.

Strokovnjaki: lahko se zgodi komurkoli

Ena ključnih ugotovitev raziskav je, da se takšni primeri ne omejujejo na določene osebnostne tipe ali socialne skupine. Strokovnjaki poudarjajo, da so med primeri tudi sicer skrbni in odgovorni starši, ki v trenutku kognitivne napake izgubijo zavestno zaznavo otroka v vozilu.

Kako zmanjšati tveganje?