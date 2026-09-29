Sin Damjana Murka praznoval pomemben mejnik, ponosni oče ganil z zapisom

Ob sinovem rojstnem dnevu je Damjan Murko objavil družinsko fotografijo, ob kateri je razkril, kako hitro mineva čas. Ob tem ni skrival, da ga sinovo odraščanje navdaja tako s ponosom kot z zavedanjem, kako dragoceni so skupni trenutki.

V zapisu je poudaril, da odraščanje prinaša veliko lepih spominov, pa tudi izzive, ki so del vsakega starševstva. Sinu je zaželel vse dobro in poudaril, da bo vedno njegova opora.

Ganljive besede ponosnega očeta

Pevec je v objavi zapisal, da si želi biti ob sinu tudi v obdobjih, ko bo ta želel več samostojnosti in prostora zase. Ob tem je razkril, kako zelo je ponosen nanj ter kako pomembno mu je, da Tiar odrašča v dobrega in srečnega človeka.

Njegove iskrene besede so med sledilci naletele na številne odzive, mnogi pa so družini ob tej priložnosti namenili lepe želje in čestitke.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Dvojno praznovanje v družini

Praznovanje pa ni bilo namenjeno zgolj Tiaru. Družina je slavila tudi rojstni dan Murkove žene Maje, ki jo pevec pogosto opisuje kot svojo največjo oporo in srce družine. Obema je namenil posebno voščilo ter zapisal, da sta njegov največji zaklad.

"Vidva sta moj največji zaklad. Hvaležen sem Bogu, da mi je na življenjsko pot poslal prav vaju. Vse najboljše, moja dva slavljenca. Rad vaju imam bolj, kot lahko povedo besede," je še zapisal za konec.

Kot kaže, je bilo v družini Murko tokrat veliko razlogov za veselje, ponosni oče pa je s svojo objavo znova pokazal, kako pomembno mesto imata v njegovem življenju žena in sin.