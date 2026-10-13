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Nosečnost ji je spremenila življenjske načrte

S.B.
Novice 0
13. 10. 2026 08.58

Norveška smučarska skakalka Silje Opseth je pred novo sezono svetovnega pokala pričakovala nove športne izzive, a so se njeni načrti nepričakovano spremenili. Pri 27 letih se je znašla pred pomembnimi življenjskimi vprašanji, povezanimi z zdravjem, materinstvom in prihodnostjo športne kariere.

Silje Opseth
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Kot poroča časnik Delo, je bila Opsethova pred tem v dobri skakalni formi. Na avgustovskih tekmah poletne velike nagrade Mednarodne smučarske zveze (FIS) v poljski Wisli se je dvakrat uvrstila na zmagovalni oder. Z optimizmom je tako pričakovala začetek nove zimske sezone, vendar je življenje zanjo pripravilo drugačen scenarij.

Diagnoza, ki je spremenila pogled na prihodnost

Po poročanju Dela je norveška športnica izvedela za zdravstveno diagnozo, ob kateri so jo zdravniki opozorili, da ji za materinstvo morda zmanjkuje časa. Ta novica je odprla vprašanja, ki presegajo športne rezultate, treninge in tekmovalne cilje.

Ko se vrhunska športnica znajde pred takšnim življenjskim prelomom, se lahko njene prioritete hitro spremenijo. Sezona, na katero se je pripravljala več mesecev, nenadoma ni več edina stvar, o kateri mora razmišljati. Pomembno postane tudi vprašanje, kako uskladiti osebne želje, zdravje in zahteve profesionalnega športa.

Silje Opseth
Silje OpsethFOTO: AP

Materinstvo in vrhunski šport: odločitev brez preprostih odgovorov

Zgodba norveške skakalke odpira tudi širšo temo, s katero se srečujejo številne profesionalne športnice. Njihove kariere so pogosto odvisne od natančno načrtovanih treningov, tekmovalnih sezon, regeneracije in doseganja vrhunske forme. Materinstvo pa prinese spremembe, ki jih ni mogoče v celoti načrtovati.

Nosečnost ne pomeni nujno konca športne kariere. Vse več športnic se po porodu vrača na najvišjo raven tekmovanja, vendar je pot nazaj pri vsaki drugačna. Odvisna je od posamezničinega zdravja, poteka nosečnosti in poroda, možnosti za okrevanje ter podpore družine, trenerjev in športnih organizacij.

Posebno zahtevni so športi, v katerih je pomembno natančno razmerje med telesno težo, močjo, eksplozivnostjo in koordinacijo. Smučarski skoki so eden takšnih športov, zato nosečnost in obdobje po porodu prineseta dodatne izzive pri načrtovanju treningov in vrnitve na skakalnico.

Ob tem je pomembno poudariti, da športnicam ni treba izbirati med materinstvom in ambiciozno kariero na podlagi pričakovanj okolice. Odločitev o tem, kdaj si želijo postati matere, kako bodo nadaljevale športno pot in kakšno podporo potrebujejo, je osebna. Pri zdravstvenih vprašanjih mora imeti glavno besedo strokovna zdravstvena ekipa, ne pritisk tekmovalnega koledarja.

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Športnica je več kot njeni rezultati

Vrhunski šport javnosti pogosto pokaže le eno plat življenja športnic: medalje, rekorde, uspehe in razočaranja. Toda za temi dosežki so ljudje z osebnimi željami, strahovi in življenjskimi načrti, ki niso vedno usklajeni s športnim urnikom.

Zgodba Silje Opseth zato opozarja na vprašanje, kako pomembno je, da imajo tudi vrhunske športnice prostor za odločitve, ki niso povezane zgolj z rezultati. Njihova vrednost ni določena samo z dosežki na skakalnici, prav tako materinstvo ne bi smelo pomeniti, da se morajo odpovedati svojim športnim ambicijam.

Za zdaj ostaja v ospredju osebna zgodba norveške skakalke, ki se je pred novo sezono znašla pred pomembnimi življenjskimi vprašanji. Njena izkušnja pa odpira razpravo o tem, kako lahko vrhunski šport ženskam omogoči, da ob športnih ciljih uresničujejo tudi svoje zasebne želje in načrte.

Viri:  Nordicmag, Delo

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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