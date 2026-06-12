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Shakira jih je opazila na spletu, zdaj gredo na največji športni dogodek na svetu

S.B.
Novice 0
12. 06. 2026 08.20

Še pred nekaj leti so plesali na prašnih ulicah Kampale, zdaj pa jih čaka nastop pred milijardami gledalcev po vsem svetu. Ugandska plesna skupina Ghetto Kids je dosegla nov mejnik v svoji neverjetni zgodbi, svetovna zvezdnica Shakira jih je osebno povabila k sodelovanju na svetovnem prvenstvu v nogometu 2026.

ugandski geto

Otroci, ki so postali spletna senzacija zaradi svojih energičnih plesnih videov, so v zadnjih letih osvojili družbena omrežja, nastopali v glasbenih videospotih svetovno znanih izvajalcev in navduševali občinstvo v televizijskih oddajah po vsem svetu. 

Tokrat pa jih čaka največji oder doslej

Priljubljena latino pevka Shakira jih je povabila k sodelovanju po tem, ko je opazila njihove plesne interpretacije njene nove uspešnice Dai Dai, uradne himne svetovnega prvenstva 2026, ki jo je posnela skupaj z Burna Boyem.

Shakira je bila navdušena nad njihovo interpretacijo plesa pesmi Dai Dai.
Shakira je bila navdušena nad njihovo interpretacijo plesa pesmi Dai Dai.FOTO: Profimedia

Po poročanju več medijev je kolumbijska glasbenica želela v svoj nastop vključiti plesne talente z različnih koncev sveta, med izbranimi pa so se znašli prav otroci iz Ugande. Povabilo je potrdila tudi sama, ko je razkrila, da bodo Ghetto Kids del spektakla, povezanega s svetovnim prvenstvom.

Shakira in Ghetto Kids iz Ugande.
Shakira in Ghetto Kids iz Ugande.FOTO: Profimedia

Njihova zgodba je še posebej navdihujoča, saj večina članov prihaja iz skromnih razmer. Svet jih je spoznal prek viralnih posnetkov na TikToku, Instagramu in YouTubu, kjer so s svojo energijo, nasmehi in izjemnim talentom zbrali milijone ogledov. Mnogi jih danes poznajo kot simbol upanja in dokaz, da lahko talent premaga tudi najtežje življenjske okoliščine.

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Shakira in Burna Boy sta medtem s pesmijo Dai Dai odprla svetovno prvenstvo 2026. Pesem je uradna himna prvenstva in nosi sporočilo enotnosti, kulture ter povezovanja ljudi skozi šport in glasbo. Del prihodkov od skladbe bo namenjen tudi izobraževanju otrok po svetu prek posebnega sklada FIFA in organizacije Global Citizen.

Del prihodkov od skladbe bo namenjen tudi izobraževanju otrok po svetu prek posebnega sklada FIFA in organizacije Global Citizen.
Del prihodkov od skladbe bo namenjen tudi izobraževanju otrok po svetu prek posebnega sklada FIFA in organizacije Global Citizen.FOTO: Profimedia

Za otroke iz skupine Ghetto Kids je to več kot le nastop

Je dokaz, da lahko sanje, rojene na ulicah ugandskega geta, dosežejo največje svetovne odre. Od viralnih videov do sodelovanja s Shakiro in nastopa na dogodku, ki ga spremlja ves planet. Njihova zgodba je ena tistih, ki dokazujejo, da talent ne pozna meja.

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Ghetto Kids Shakira ples Uganda navdihujoča zgodba
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