"Ljubezen moja, od danes smo štirje. Še vedno se mi zdi skoraj neverjetno lepo, ko to izgovorim," je zapisal ponosni očka. Zorani se je zahvalil za rojstvo njunega otroka in poudaril, kako ponosen je nanjo.

"Ti si moja opora, moja moč in moja največja ljubezen. Neizmerno hvala, ker si na svet prinesla to naše čudovito bitje. Ko te gledam, kako ga držiš, z besedami ne znam opisati, kako ponosen sem nate in kako srečen, da si prav s teboj delim življenje," je med drugim sporočil.

Ob tem je obljubil, da ji bo stal ob strani v vsem, kar ju še čaka. Posebej ganljive so bile njegove besede o družini: "Najina otroka imata srečo, da imata tebe za mamo, jaz pa, da imam s teboj našo malo družino. Hvala, bog! Rada te imava, Iskra in jaz."