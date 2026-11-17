"Ljubezen moja, od danes smo štirje. Še vedno se mi zdi skoraj neverjetno lepo, ko to izgovorim," je zapisal ponosni očka. Zorani se je zahvalil za rojstvo njunega otroka in poudaril, kako ponosen je nanjo.
"Ti si moja opora, moja moč in moja največja ljubezen. Neizmerno hvala, ker si na svet prinesla to naše čudovito bitje. Ko te gledam, kako ga držiš, z besedami ne znam opisati, kako ponosen sem nate in kako srečen, da si prav s teboj delim življenje," je med drugim sporočil.
Ob tem je obljubil, da ji bo stal ob strani v vsem, kar ju še čaka. Posebej ganljive so bile njegove besede o družini: "Najina otroka imata srečo, da imata tebe za mamo, jaz pa, da imam s teboj našo malo družino. Hvala, bog! Rada te imava, Iskra in jaz."
Aleksa je ime grškega izvora
Ime Aleksa ima korenine v grškem imenoslovju. Gre za obliko imena Alexius, hkrati pa tudi za krajšo različico srbskega imena Aleksandar.
Ime Aleksandar izhaja iz starogrškega imena Alexandros, ki je sestavljeno iz besed alexo, kar pomeni 'braniti' oziroma 'zaščititi,' in aner, ki pomeni 'moškega' oziroma 'človeka.' Zato se ime tradicionalno razlaga kot zaščitnik ljudi oziroma branilec ljudi.
Ženi Zorani je že prej življenje polepšala Iskra
Rojstvo Alekse je za par še toliko bolj posebno, saj je Zorana iz prejšnjega zakona z Bogdanom Srejovićem mama hčerke Iskre. Saša je že večkrat poudaril, da jo ima rad kot svojo in da med njo ter morebitnim biološkim otrokom nikoli ne bo delal razlik.
Družinici želimo vse dobro in čestitamo ob rojstvu novega člana!
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