Sandra Arsić: 'Cenim ljudi, ki cenijo prave vrednote'

Sandra, si izjemno uspešna slovenska manekenka in fotomodel, prepoznavna tudi zunaj naših meja. Kdaj si pravzaprav začela s kariero top modela, kakšni so bili tvoji začetki?

Uhh, sama nase zagotovo ne gledam kot na top model, čeprav sem na slovenskem tržišču delala zelo veliko in praktično za vse prepoznavne slovenske blagovne znamke, ki so bile v določenem trenutku aktualne. Moji začetki segajo več kot polovico mojega življenja nazaj, natančneje 18 let nazaj, ko sem kot dijakinja prvega letnika srednje šole v časopisu zasledila avdicijo za fotomodele, na katero sem se potem tudi odločila oditi. Ljudje, ki so avdicijo organizirali, so me takoj opazili in še istega dne smo začeli s snemanjem. Kasneje je bilo teh snemanj vedno več, spoznala sem fotografe, stiliste, vizažiste, modne oblikovalce in zelo kmalu sem začela delati s polno paro.

Prihajaš iz Trbovelj, potovala pa si že tudi po širnem svetu. Kje ti je bilo najbolj fascinantno, katere kraje si boš za vedno zapomnila (in zakaj) ter kje se počutiš, kot bi bila doma? Še vedno uspešno ohranjaš stike s prijateljicami in družino doma? Kako ti to uspeva?

Res je, zelo veliko sem potovala in srečna sem, da sem imela to možnost. Nikoli nisem tega obžalovala in niti ne bom in če bi lahko zavrtela čas nazaj, bi potovala še več. Potovanja in s tem spoznavanje novih ljudi, kultur, načina življenja in na koncu predvsem to, da se moraš na drugem koncu sveta, kjer nikogar ne poznaš, znajti sam, a pri tem nisi niti še polnoleten, so zagotovo ena velika življenjska šola, izkušnja. Zato ne bi mogla niti enega izmed potovanj izbrati za najbolj fascinantno, saj je bilo vsako zgodba zase. Kitajska, Hongkong, Ekvador, ZDA, modne prestolnice Evrope ... Povsod sem uživala in z veseljem bi se vrnila v to obdobje in ga podoživela. Seveda nikjer ni bilo kot doma, saj sem domače v nekih trenutkih zelo pogrešala, vendar pa se hkrati nikjer nisem počutila kot tujka. Zame dom ne predstavlja fizičnega mesta, zame je dom tam, kjer so moji starši in zdaj moj mož ter otroka. Z nekaterimi osebami še vedno ohranjam stike, še posebej s tistimi, s katerimi sem živela v istem stanovanju nekaj let nazaj. Ena izmed teh oseb je postala tudi moja poročna priča, jaz pa njena in se vsakodnevno slišiva. Z dekleti, s katerimi sem živela skupaj 15 let nazaj, pa nisem več v stikih.

icon-expand Sandra z družino. FOTO: osebni arhiv

Si dokaz, da lahko ženska uspešno gradi svojo kariero in hkrati ustvarja družino. Kljub uspešni karierni poti imaš namreč doma dva malčka, Andreja in Arino, pod tvojim srcem pa bije še eno malo srce. Iskrene čestitke. V katerem mesecu nosečnosti si trenutno in kako se počutiš?

Menim, da je moja kariera že nekaj časa na majavih nogah, prvič zato, ker ne živim več v Sloveniji, in drugič zato, ker tudi, če bi še živela v Sloveniji, trg ni več isti in na žalost ni več toliko dogajanj, kot jih je bilo nekoč, ni več modnih revij, časopisov, ni toliko modelov ... Zdi se mi, da se je s prihodom družbenih omrežij, predvsem Instagrama, ta svet zelo spremenil. In nazadnje zato, ker imam zdaj veliko svojih obveznosti in veliko let za nekoga, ki bi se s tem ukvarjal. Prišli so novi obrazi, nov način oglaševanja, drugačna razmišljanja naročnikov. Predvsem pa se je marketing preselil na Instagram in če bi želel biti uspešen vplivnež, ti za to ni treba biti model. Ko sem rekla, da imam veliko svojih obveznosti, pa sem s tem mislila na svoja otročka, zame sta še vedno majhna, stara sta namreč 4 leta in 20 mesecev in oba me še zelo potrebujeta. Tretji otrok je na poti, trenutno sem na začetku osmega meseca nosečnosti in se počutim super. Je pa to definitivno moja najtežja nosečnost, že zato, ker nimam časa počivati in trenutno pomoči (razen mojega moža) nimam v nobenem smislu.

Kako pa sta Arina in Andrej sprejela novičko o prihodu novega člana ali članice? Imata svoj mali pakt ali se že veselita, da ne bosta več najmanjša v družini? Si že vprašala za spol otroka ali bo to presenečenje?

Andrej in Arina sta super sprejela novico, čeprav ne vem, če se čisto zavedata, kaj točno se dogaja. Vidita trebuh, ga božata in poljubljata, se pogovarjata z dojenčkom, nisem pa prepričana, da vesta, za kaj točno gre. Oba imata izredno rada dojenčke, otroke, zato ne dvomim, da ga ne bi sprejela. Če sem čisto iskrena, se tudi jaz še ne zavedam popolnoma in se bom verjetno šele takrat, ko se nam bo naš fantek že pridružil na svetu. Mislim pa, da je zelo pomembno že zgodaj pripraviti starejše otroke na prihod novega družinskega člana, saj verjamem, da to vpliva na povezanost med njimi. Za spol sem vprašala, saj ne bi mogla zdržati do konca, ne da bi vedela, kakšnega spola je otrok. Saj ne, da mi je to zelo pomembno, le jaz sem zelo radovedna (smeh). Tvoj opis na Instagramovem profilu med drugim vsebuje tudi stavek 'Slovenka v Srbiji'. Kakšno je življenje v Srbiji, kaj ti je tam všeč in česa ti mogoče manjka? Tako je. Trenutno živim v Srbiji, na Zlatiboru, najlepši planini, kar sem jih kdaj videla. Tukaj mi je všeč, mesto je med tednom mirno, zelo primerno je za družine in otroke, je čisto, obdaja nas svež zrak, ko pa pride vikend ali kakšen praznik, sem najraje kar v stanovanju ali na nekih skritih kotičkih, ki pa jih je pri nas ogromno. Takrat namreč na Zlatibor pridejo turisti iz vsepovsod in okupirajo mesto, ulice, igrišča, restavracije, igralnice ... Zlatibor je takoj za Beogradom najbolj obiskana turistična točka v Srbiji in mislim, da ne obstaja oseba, ki ji ne bi bil všeč. Najbolj pa pogrešam svoje starše in brata, sorodnike ter prijatelje. Slišimo se sicer vsakodnevno, vendar to ni to.

icon-expand Sandra z družino. FOTO: osebni arhiv

Koliko jezikov govorita tvoja otroka? Se veselita potovanj v Slovenijo?

Andrej govori srbsko, slovensko pa sicer razume dobro, govori pa še bolj slabo. Arina pa je šele začela govoriti, tako da se bo najverjetneje tudi najprej naučila srbščine. Si pa zelo želim, da bi oba otroka govorila tudi slovensko. Obeh jezikov hkrati ju nisem učila zaradi tega, ker me je bilo strah, da bi jezika zaradi velike podobnosti mešala.

Tudi Iris Mulej, ki z družino živi v Črni gori, je ena izmed tvojih dobrih prijateljic. Ali vajino prijateljstvo temelji tudi na podobnih izkušnjah (kariera, potovanja, življenje v drugi državi)? Kako se razumejo vajini otroci?

Ja, Iris pa je oseba, s katero sva si definitivno zelo podobni. Z njo se zelo dobro razumem, velikokrat se nanjo obrnem po nasvet, imava podobno razmišljanje glede najbolj pomembnih stvari v življenju in kot oseba je izjemno dobra. Cenim ljudi, ki cenijo prave vrednote, ki imajo svoje življenje in jih le to najbolj zanima, in vedno se zelo rada podružim z njo. Ravno prejšnji teden smo bili v Črni gori in vedno, ko smo v Budvi, se vidimo, najini otroci se podružijo, midve pa poklepetava ob kavici.

Kot model in manekenka si seveda tudi izjemna ljubiteljica mode in izbranih stajlingov. V katerih oblačilih pa se najbolje počutiš kot nosečka? Kakšen je tvoj popoln nosečniški outfit?

Trenutno je moj najljubši nosečniški outfit definitivno pižama (smeh). Opažam, da sem zadnje dni nervozna, saj nimam česa obleči. Enostavno je vreme grozno in muhasto, pričakovala pa sem prave spomladanske temperature in v tem primeru ne bi imela večjih težav z oblačili. Nosila bi obleke, oba moja otroka sta poletna in z oblačenjem v nosečnosti še nisem imela težav. Zdaj pa res ne vem, kaj bi oblekla. Hlač več ne zapnem, bolj kot ne sem vsak dan v trenirki ali pajkicah. Zame je popoln nosečniški outfit lahkotna oblekica, sandalčki in nakit, vendar bom, kot kaže, na takšne kombinacije še morala nekoliko počakati.

icon-expand Sandra s sinom Andrejem. FOTO: osebni arhiv

Kako z izbrancem vzgajata svoje otroke, katere vrednote so vama pomembne? Kdo od vaju je bolj popustljiv in kdo bolj strog ali si morda delita ti dve 'vlogi' glede na situacijo?

S soprogom imava zelo podobno mišljenje glede vzgajanja otrok. Včasih se v čem ne strinjava, vendar poskušava najti kompromis (največkrat sicer zmaga moja volja). Jaz sem namreč tista, ki je več časa z otroki, več berem na temo otroške vzgoje in več se pogovarjam o tem s prijateljicami, sestričnami, ki imajo nekoliko več izkušenj z otroki. Ne morem pa zatrditi, kdo od naju bi bil lahko bolj strog. Mislim, da ima vsak svoje področje (smeh). Jaz sem bolj stroga, kar se tiče dnevne rutine in časa za spanje ter pri tem ne popuščam, razen ob posebnih priložnostih, saj sem prepričana da je ključ dobre organizacije red. On pa je bolj strog, kar se tiče trme pri otrocih. Jaz kar hitro popustim, oz. se trudim izpeljati tako, da bi bilo za vse najbolj prav.

Kako ohranjaš svojo fit postavo in na kakšen način se vedno po porodu vrneš v staro formo? Kaj je tvoj 'skrivni recept' za tako izjemen videz? Imaš morda kakšen nasvet za vse mlade mamice?

Najbolj fit sem bila sicer kakšno leto po Andrejevem rojstvu. Celo bolj fit kot pred zanositvijo. Takrat sem namreč redno trenirala. Imam dobro genetiko, na srečo, in če se zredim, se vse enakomerno razporedi. Nisem pa precej pozorna na to, kaj in koliko pojem, saj se večinoma prehranjujem zdravo. Sladkarije so moja šibka točka, vendar nikoli ne pretiravam. V nobeni nosečnosti se nisem veliko zredila, zato nisem imela nobenih težav niti po porodu, kar se tiče izgubljanja odvečnih kilogramov. Vsaki mamici in bodoči mamici pa bi svetovala, da naj v nosečnosti kar se da uživa, saj je to eno lepo in posebno obdobje za vsako žensko, in naj se ne obremenjuje preveč s telesno težo, saj je ta najmanj pomembna in prej ko slej vse pride nazaj na svoje. Treba pa se je zdravo in raznoliko prehranjevati, ne le v nosečnosti, temveč tudi pred in po njej.