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Razkrila veselo novico: kmalu bosta postala starša

S.B.
Novice 0
15. 09. 2026 01.15

Iz sveta slovenske glasbe prihaja čudovita novica. Glasbenika Samo in Jasmina Kališnik bosta postala starša.

samo kališnik

Samo, ki ga poznamo kot člana priljubljenih skupin Fehtarji in Kvatropirci in Jasmina, pevka skupine Chicas, sta ob fotografiji ultrazvoka pokazala tudi moder otroški bodi. S tem sta razkrila, da Jasmina pod srcem nosi fantka.

Novico sta oznanila na njima precej značilen, hudomušen način. "V kratkem se nam bo namreč na Materi Zemlji pridružil novi KvatroFehtar!" sta zapisala ob fotografiji.

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Glasbeno vzgojo bo začel še pred rojstvom

Samo se je namreč pošalil, da bodo z glasbeno vzgojo začeli še pred sinovim rojstvom. Jasmini naj bi že tiščal slušalke na trebuh, saj si želi, da bi mali "od rojstva v miže kitaro špilal pa pel". Objavo je zaključil s hudomušnim "Kmalu čin činnnn!".

Glede na to, da prihaja otrok v družino, v kateri je glasba pomemben del vsakdana, šale morda niti niso tako daleč od resnice. Samo je namreč aktiven v dveh priljubljenih glasbenih zasedbah, Jasmina pa je prav tako pevka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tri leta po poroki prihaja novo poglavje

Samo in Jasmina sta se poročila maja 2023, zdaj pa ju približno tri leta pozneje čaka ena največjih življenjskih sprememb.

Jasmina je širši javnosti znana kot pevka, pred skupino Chicas pa je bila članica skupin M.J.A.V. in Ansambla Navihanke. Samo je medtem svojo glasbeno pot gradil predvsem kot član Fehtarjev in Kvatropircev.

Čeprav sta vajena nastopov, odrov in glasbenih obveznosti, ju zdaj čaka vloga, za katero prav nobena vaja ne more zares pripraviti, postala bosta starša.

Za zdaj sta razkrila, da pričakujeta fantka, več podrobnosti o nosečnosti in prihodu novega družinskega člana pa zaenkrat nista delila. Če gre sklepati po njuni prvi objavi, bo imel njun sin že od samega začetka precej glasbeno obarvan dom.

Jasmina Kališnik Samo Kališnik nosečnost glasbeni par starševstvo
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