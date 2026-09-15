Razkrila veselo novico: kmalu bosta postala starša

Samo, ki ga poznamo kot člana priljubljenih skupin Fehtarji in Kvatropirci in Jasmina, pevka skupine Chicas, sta ob fotografiji ultrazvoka pokazala tudi moder otroški bodi. S tem sta razkrila, da Jasmina pod srcem nosi fantka. Novico sta oznanila na njima precej značilen, hudomušen način. "V kratkem se nam bo namreč na Materi Zemlji pridružil novi KvatroFehtar!" sta zapisala ob fotografiji.

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Glasbeno vzgojo bo začel še pred rojstvom

Samo se je namreč pošalil, da bodo z glasbeno vzgojo začeli še pred sinovim rojstvom. Jasmini naj bi že tiščal slušalke na trebuh, saj si želi, da bi mali "od rojstva v miže kitaro špilal pa pel". Objavo je zaključil s hudomušnim "Kmalu čin činnnn!". Glede na to, da prihaja otrok v družino, v kateri je glasba pomemben del vsakdana, šale morda niti niso tako daleč od resnice. Samo je namreč aktiven v dveh priljubljenih glasbenih zasedbah, Jasmina pa je prav tako pevka.

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