Umrla je komaj 34-letna manekenka, njena hčerka je stara le nekaj mesecev

Novica o njeni smrti je še toliko bolj pretresljiva, ker je Sahara šele pred nekaj meseci prvič postala mama. Njeno življenje se je po rojstvu hčerke začelo vrteti okoli nove vloge, v kateri je, sodeč po njenih zapisih, neizmerno uživala.

Sahara Ray je januarja 2026 povila deklico, ki ji je nadela ime Snow. Svoje materinstvo je občasno delila tudi z javnostjo, vendar so bile njene objave o hčerki veliko več kot le utrinki iz zasebnega življenja. Razkrivale so, kako močno je bila navezana na svojo deklico in koliko ji je pomenila.

V eni svojih zadnjih objav na Instagramu je ob fotografijah hčerke zapisala: Moje celo srce. Preproste besede, ki danes dobivajo še posebej boleč pomen.

Ob materinskem dnevu je delila tudi fotografijo nosečniškega fotografiranja in posnetek nasmejane Snow. Ob tem je zapisala, da je deklica svetloba in ljubezen njenega življenja, ter se ji zahvalila, ker obstaja.

Iz njenih besed je bilo mogoče razbrati, da ji je materinstvo prineslo posebno srečo. Zdaj pa bo deklica, ki je komaj začela spoznavati svet, odraščala brez maminega objema.