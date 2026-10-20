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Umrla je komaj 34-letna manekenka, njena hčerka je stara le nekaj mesecev

S.B.
Novice 0
20. 10. 2026 08.19

Smrt avstralske manekenke in oblikovalke kopalk Sahare Ray je pretresla njene bližnje in številne sledilce. Stara je bila komaj 34 let, za seboj pa je pustila tudi majhno hčerko Snow, ki se je rodila januarja letos. Prav deklica je v zadnjih mesecih postala središče njenega sveta, kar je manekenka razkrivala tudi v čustvenih objavah na družbenih omrežjih.

Sahara Ray - ig
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Novica o njeni smrti je še toliko bolj pretresljiva, ker je Sahara šele pred nekaj meseci prvič postala mama. Njeno življenje se je po rojstvu hčerke začelo vrteti okoli nove vloge, v kateri je, sodeč po njenih zapisih, neizmerno uživala.

Hčerko Snow je imenovala svoje srce

Sahara Ray je januarja 2026 povila deklico, ki ji je nadela ime Snow. Svoje materinstvo je občasno delila tudi z javnostjo, vendar so bile njene objave o hčerki veliko več kot le utrinki iz zasebnega življenja. Razkrivale so, kako močno je bila navezana na svojo deklico in koliko ji je pomenila.

V eni svojih zadnjih objav na Instagramu je ob fotografijah hčerke zapisala: Moje celo srce. Preproste besede, ki danes dobivajo še posebej boleč pomen.

Ob materinskem dnevu je delila tudi fotografijo nosečniškega fotografiranja in posnetek nasmejane Snow. Ob tem je zapisala, da je deklica svetloba in ljubezen njenega življenja, ter se ji zahvalila, ker obstaja.

Iz njenih besed je bilo mogoče razbrati, da ji je materinstvo prineslo posebno srečo. Zdaj pa bo deklica, ki je komaj začela spoznavati svet, odraščala brez maminega objema.

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Družina potrdila žalostno novico

Saharina družina je njeno smrt potrdila v izjavi za ameriški portal TMZ. Povedali so, da je umrla 18. oktobra v bolnišnici, obkrožena s svojimi najbližjimi. Bila je neizmerno ljubljena, so sporočili. Vzrok smrti za zdaj ni znan.

Manekenka je bila hčerka znanega avstralskega deskarja Tonyja Raya. Svojo kariero je zgradila v svetu mode, pozneje pa ustanovila tudi lastno blagovno znamko kopalk Sahara Ray Swim.

Širša javnost jo je poznala tudi zaradi povezovanja s pevcem Justinom Bieberjem. Leta 2016 so ju fotografirali med počitnicami na Havajih, zaradi česar so se pojavila ugibanja o njunem razmerju. 

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Pred smrtjo se je soočala tudi z zahtevno zdravstveno preizkušnjo

Saharino življenje je v zadnjih letih zaznamovala tudi težka zdravstvena preizkušnja. Leta 2024 je po prometni nesreči, v kateri jo je zbil voznik, ki naj bi bil pod vplivom alkohola, spregovorila o diagnozi Guillain-Barréjevega sindroma. Gre za redko nevrološko motnjo, pri kateri imunski sistem napade živčevje, posledice pa lahko vključujejo hudo mišično oslabelost in ohromelost.

Manekenka je takrat razkrila, da ne more hoditi in da pri premikanju potrebuje invalidski voziček oziroma hoduljo. O zahtevnem okrevanju je spregovorila tudi na družbenih omrežjih. Za zdaj ni potrjeno, ali je bila njena zdravstvena zgodovina kakor koli povezana s smrtjo.

Za seboj je pustila družino, prijatelje in predvsem majhno Snow, ki bo šele odkrivala svet, v katerem njene mame ni več. 

Viri: TMZ, E!News

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