Prva fotografija prikazuje trenutek s poletnega druženja v Budvi, kjer je spoznala mladega moškega. Ob sliki je zapisala: "Fant, ki sem ga enkrat videla v Budvi".

Od poletne romance do zgodbe o življenju

Druga fotografija razkriva popoln kontrast prvi. Na njej namreč dekle za roko drži deklico, ob kateri je zapis: "Želim ti srečen dan očetov, bil bi že čas, da se javiš." Čeprav identiteta avtorice objave v medijih ni uradno potrjena, je vsebina postala viralna kot simbol "nepričakovanih obratov življenja", ki jih pogosto sprožijo naključna srečanja med potovanji.

icon-expand Mama je z objavo na spletu povzročila niz razprav. FOTO: Adobe Stock

Internet razdeljen med romantiko in realnostjo

Objava je sprožila številne odzive. Del uporabnikov jo je označil za romantično in prikupno zgodbo o usodi, drugi pa opozarjajo, da gre za idealiziranje odnosov, ki se začnejo spontano in brez načrtov. Psihologi ob podobnih viralnih trendih pogosto poudarjajo, da družbena omrežja rada poenostavljajo kompleksne življenjske zgodbe v "dve sliki in eno sporočilo", kar lahko ustvari napačen vtis o resničnem razvoju odnosov.

Budva kot simbol poletnih zgodb

Budva se je tudi tokrat znašla v središču viralne zgodbe. Mesto je že večkrat postalo kulisa za različne internetne trende, od romantičnih zgodb do nenavadnih situacij, ki zaradi poletnega turizma pogosto hitro zaokrožijo po spletu.