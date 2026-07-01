Prva fotografija prikazuje trenutek s poletnega druženja v Budvi, kjer je spoznala mladega moškega. Ob sliki je zapisala: "Fant, ki sem ga enkrat videla v Budvi".
Od poletne romance do zgodbe o življenju
Druga fotografija razkriva popoln kontrast prvi. Na njej namreč dekle za roko drži deklico, ob kateri je zapis: "Želim ti srečen dan očetov, bil bi že čas, da se javiš."
Čeprav identiteta avtorice objave v medijih ni uradno potrjena, je vsebina postala viralna kot simbol "nepričakovanih obratov življenja", ki jih pogosto sprožijo naključna srečanja med potovanji.
Internet razdeljen med romantiko in realnostjo
Objava je sprožila številne odzive. Del uporabnikov jo je označil za romantično in prikupno zgodbo o usodi, drugi pa opozarjajo, da gre za idealiziranje odnosov, ki se začnejo spontano in brez načrtov.
Psihologi ob podobnih viralnih trendih pogosto poudarjajo, da družbena omrežja rada poenostavljajo kompleksne življenjske zgodbe v "dve sliki in eno sporočilo", kar lahko ustvari napačen vtis o resničnem razvoju odnosov.
Budva kot simbol poletnih zgodb
Budva se je tudi tokrat znašla v središču viralne zgodbe. Mesto je že večkrat postalo kulisa za različne internetne trende, od romantičnih zgodb do nenavadnih situacij, ki zaradi poletnega turizma pogosto hitro zaokrožijo po spletu.
Vir: Alo Online
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