Rojeni 29. februarja: Kako praznovati, ko 'uradnega' datuma ni?

Zadnje prestopno leto je bilo predlani, kar pomeni, da je leto 2024 prineslo nov izjemen datum: 29. februar, ki se pojavi le vsaka štiri leta. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je bilo v letu 2024 na prestopni dan rojenih 44 otrok. To pomeni, da so ti otroci na svoj prvi uradni rojstni dan morali počakati dve leti, saj je naslednji 29. februar šele v letu 2028. SURS prav tako navaja, da ima rojstni dan 29. februarja kar 1.346 prebivalcev Slovenije. Ti posamezniki praznujejo rojstni dan le vsaka štiri leta, kar je za marsikoga zanimiva in nekoliko nenavadna izkušnja.

Kako otroci praznujejo rojstni dan zunaj prestopnih let?

Otroci, rojeni 29. februarja, pogosto praznujejo rojstni dan bodisi 28. februarja ali 1. marca v letih, ko prestopni dan ni prisoten. Starši se odločajo po lastni presoji, nekateri pa si želijo ohraniti simboliko dejanskega datuma. Čeprav se rojstni dnevi v praksi praznujejo vsako leto, je uradni rojstni dan na koledarju le enkrat na štiri leta, kar te rojstne dneve naredi posebne.

icon-expand Otroci, rojeni 29. februarja, pogosto praznujejo rojstni dan bodisi 28. februarja ali 1. marca v letih, ko prestopni dan ni prisoten. FOTO: Shutterstock

Zanimivosti o rojstnih dnevih 29. februarja

Statistično se na ta datum rodi približno 1 od 1.461 otrok, kar pomeni, da je rojstvo 29. februarja izjemno redko. Osebe, rojene na ta datum, pogosto praznujejo rojstni dan z večjim veseljem, saj je vsak "pravi" rojstni dan posebna priložnost. V zgodovini so bili nekateri znani posamezniki rojeni na ta dan, med drugim igralec Ja Rule in skladatelj Gioachino Rossini.

Zakaj imamo prestopna leta?

Prestopna leta, ko se doda 29. februar, so potrebna, da koledar uskladimo z astronomskim letom. Zemlja namreč ne potrebuje natanko 365 dni za en obhod okoli Sonca, temveč približno 365,242 dni. Vsaka štiri leta dodamo prestopni dan, da se koledarski in astronomski čas ujemata.

V Sloveniji v letu 2024 rojenih 44 otrok