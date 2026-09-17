Rodila je na prijateljičinem kavču, ta pa ji je poslala račun

Si predstavljate, da vas v visoki nosečnosti pri prijateljici na obisku presenetijo popadki in gre vse tako hitro, da se porod zgodi kar pri njej doma? Vsekakor sila neprijetna situacija, kajne? To se je zgodilo mami, ki je želela biti anonimna, a je svojo iskreno izpoved zapisala na spletni platformi Reddit, kjer so jo številni bralci podprli in ji izkazali podporo, a še več je bilo takšnih, ki so njeno razmišljanje obsojali. V 36. tednu nosečnosti je mama pod vzdevkom 'ThrowRA_idkanything' uživala na večerji s prijatelji, ki jo je organizirala njena bližnja prijateljica. Toda zabaven večer je zmotil njen nepričakovan porod. Poklicali so rešilca, na koncu pa se je vse zgodilo tako zelo hitro, da je rodila kar pri prijateljici doma na njenem kavču. In vse je potekalo gladko, mamico in dojenčka so zatem odpeljali v bolnišnico in bila sta več kot v redu. Vendar se na veliko presenečenje novopečene mamice prijateljica od takrat ni oglasila več. Za otroka ni niti vprašala. Čeprav je mama mislila, da ji bo ostal njen porod v spominu kot lepa izkušnja in čaroben dogodek, je bil na koncu vse prej kot to. Ker je prijateljica po porodu ni obiskala, se je začela spraševati, kaj je narobe.

icon-expand Rodila je kar na prijateljičinem kavču. FOTO: Adobe Stock

Imela je slabo vest, ker se je spomnila, da je bila med popadki nejevoljna in da sta jo motila hrup in množica ljudi okoli nje, kar je povsem razumljivo, pa tudi ni prav prijetno, ko te med porodom opazuje toliko prijateljev, kajne? Ko je mama prijateljico vprašala, kaj se je zgodilo in zakaj se nič ne oglasi, ji je ta v odgovor samo poslala račun za kavč. Za tisti kavč, na katerem je rodila. Čeprav je mama priznala, da se prijateljici ni opravičila za uničen kavč, je bila presenečena nad njenim odzivom. "Poslala mi je račun za kavč," je zapisala mama in dodala, da je sploh ne moti to, da bo morala plačati za nov kavč, ampak celoten proces se ji zdi nekako nevljuden. "Ne vem, kako to popraviti. Počutim se krivo," je priznala, drugi pa so jo mirili in prepričevali, da ni kriva – vsaj v enem delu. Toda po drugi strani je bilo tudi mnogo negativnih komentarjev oseb, ki so se strinjale z njeno prijateljico. "Zdaj, ko si rodila, veš, kakšen nered je nastal pri tem. Verjetno je bilo videti kot grozljivo prizorišče zločina. Nihče noče sedeti na kavču, kjer je nekdo rodil," je zapisala ena izmed komentatork. "Kavč je drag in pomemben kos pohištva. To, da vaš partner ni vskočil in ponudil takojšnje plačilo zamenjave kavča ali pospravljanja sobe, je neverjetno. In če imate čas, da to objavite na redditu, ste imeli najbrž tudi čas prijateljici ponuditi zamenjavo kavča in plačilo. To je res nevljudno in nepremišljeno," se je glasil še en nesramen komentar.

icon-expand Čeprav je mama priznala, da se prijateljici ni opravičila za uničen kavč, je bila presenečena nad njenim odzivom. FOTO: Adobe Stock

"To, da ti je v odgovor poslala račun za kavč, je kruto, a tvoje opravičilo bi moralo vsebovati ponudbo za plačilo," so poudarili številni. "Ne samo, da je morala prijateljica plačati novo sedežno garnituro, ampak je morala staro, najverjetneje z dodatnimi stroški, tudi odstraniti in uničiti, soba pa je bila do takrat v bistvu neuporabna. Če bi bila jaz ta prijateljica in se mi ne bi oglasila, dokler ne bi poslala sporočila z vprašanjem, kaj je narobe, obenem pa ne duha ne sluha o denarju nekaj tednov kasneje, bi bila tudi jaz precej jezna!" Potem ko je prebrala skoraj 2000 komentarjev, ki so ji govorili, da se moti, je mama dejala, da bo prevzela odgovornost. "Ta situacija je bila nora tako za nas kot zanjo. In o tem nisem dobro razmislila in zdaj vem, da se motim. Poskusila se ji bom znova približati in ponuditi plačilo, kot bi morala najverjetneje že na začetku. Poskusila bom rešiti najin odnos," je priznala mama.