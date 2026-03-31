Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok

Robert Pattinson je odkrito povedal, da pred rojstvom otroka 'ni bil velik ljubitelj otrok', kar je precej nepričakovana izjava. V pogovoru za revijo GQ, objavljenem 23. januarja, je pojasnil, da ga otroci sicer 'niso motili' in da jih je 'toleriral'.

Potem ko sta z njegovo partnerko Suki Waterhouse marca 2024 pozdravila svojega prvega otroka, se je igralčev odnos do otrok popolnoma spremenil, piše Page Six. Očetovstvo opisuje kot 'najbolj zabavno stvar' in poudarja, da se mu zdi očetovstvo 'absolutno čudovito'.

icon-expand Robert Pattinson FOTO: Profimedia

Očetovstvo mu je popolnoma spremenilo življenje

Igralec filma 'Somrak', ki je dopolnil 39 let, je dejal, da mu je očetovstvo močno spremenilo ritem življenja, še posebej, kar zadeva upravljanje s časom. 'Vse je samo upravljanje s časom, ves čas,' je povedal. Posebej je izpostavil omejitve, kar se tiče potovanj: 'Ne smem biti odsoten več kot 10 dni.' Razlog za to je jasen. 'Po 10 dneh odsotnosti je to fizična bolečina,' je povedal igralec za GQ.

Očetovstvo ga je tako preobrazilo, da tudi med daljšimi odsotnostmi, pa naj bo na drugem koncu sveta, razmišlja o hčerki. Zdi se mu tudi, da ga to hkrati 'naredi zelo starega in zelo mladega'.

icon-expand Robert Pattinson in Suki Waterhouse sta zaročena. FOTO: AP

O hčerki je spregovoril že v preteklosti

Zanimiv intervju pa je Pattinson o svoji hčerki podal tudi v začetku lanskega leta za revijo Vogue. "Mislil sem, da ljudje vonjajo le otroški puder, potem pa sem dobil otroka in ugotovil, da moj otrok neverjetno diši. To je nekaj posebnega, po vonju jo prepoznam. Ne diši kot ostali dojenčki," je povedal.

