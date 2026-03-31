Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok

N. Č.
Novice 1
31. 03. 2026 03.15

Zvezdnik 'Somraka' Robert Pattinson je priznal, da včasih ni maral otrok. Leta 2024 se je razveselil hčerke in njegov pogled na starševstvo se je popolnoma spremenil.

Robert Pattinson je odkrito povedal, da pred rojstvom otroka 'ni bil velik ljubitelj otrok', kar je precej nepričakovana izjava. V pogovoru za revijo GQ, objavljenem 23. januarja, je pojasnil, da ga otroci sicer 'niso motili' in da jih je 'toleriral'.

Robert Pattinson: "To je nekaj posebnega, po vonju jo prepoznam"
Potem ko sta z njegovo partnerko Suki Waterhouse marca 2024 pozdravila svojega prvega otroka, se je igralčev odnos do otrok popolnoma spremenil, piše Page Six. Očetovstvo opisuje kot 'najbolj zabavno stvar' in poudarja, da se mu zdi očetovstvo 'absolutno čudovito'.

Očetovstvo mu je popolnoma spremenilo življenje

Igralec filma 'Somrak', ki je dopolnil 39 let, je dejal, da mu je očetovstvo močno spremenilo ritem življenja, še posebej, kar zadeva upravljanje s časom. 'Vse je samo upravljanje s časom, ves čas,' je povedal.

Posebej je izpostavil omejitve, kar se tiče potovanj: 'Ne smem biti odsoten več kot 10 dni.' Razlog za to je jasen. 'Po 10 dneh odsotnosti je to fizična bolečina,' je povedal igralec za GQ.

Očetovstvo ga je tako preobrazilo, da tudi med daljšimi odsotnostmi, pa naj bo na drugem koncu sveta, razmišlja o hčerki. Zdi se mu tudi, da ga to hkrati 'naredi zelo starega in zelo mladega'.

Robert Pattinson in Suki Waterhouse sta zaročena.
Robert Pattinson in Suki Waterhouse sta zaročena.

O hčerki je spregovoril že v preteklosti

Zanimiv intervju pa je Pattinson o svoji hčerki podal tudi v začetku lanskega leta za revijo Vogue. "Mislil sem, da ljudje vonjajo le otroški puder, potem pa sem dobil otroka in ugotovil, da moj otrok neverjetno diši. To je nekaj posebnega, po vonju jo prepoznam. Ne diši kot ostali dojenčki," je povedal.

Vir: gq.com, pagesix.com, vogue.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

devlon 31. 03. 2026 10.53
'..prepozna po vonju. Ne diši kot ostali dojenčki..' Torej, obratno od 'diši'?
