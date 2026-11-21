Posebno pozornost vzbujajo fotografije, na katerih Rihanna in malčica nosita usklajeni črni usnjeni jakni. Na eni od fotografij pevka sedi s hčerko v naročju, ob njiju pa je postavljena nežno rožnata torbica Lady Dior. Na črno-beli fotografiji Rihanna hčerko nežno poljublja na čelo.
Kampanja nosi naslov Lady Dior 2027, za njen vizualni koncept pa je poskrbel kreativni direktor modne hiše Jonathan Anderson. Fotografije je posnel priznani fotograf Sam Rock, spremljajoči oglasni film pa je režirala Melina Matsoukas, ki je z Rihanno sodelovala že pri videospotu za uspešnico We Found Love.
Rihanna je ob kampanji spregovorila tudi o svojem pogledu na ženskost. Žensko je primerjala s prizmo, skozi katero se svetloba razprši v številne barve in razsežnosti. S tem je želela poudariti, da ženske ni mogoče opredeliti zgolj na en način.
Pozornost pritegnil tudi nekoliko drznejši posnetek
Med objavljenimi vizualnimi podobami je tudi nekoliko bolj provokativen prizor. V oglasnem filmu Rihanna nastopa brez oblačil, medtem ko v naročju drži hčerko, njeno telo pa zakriva torbica Dior.
Prav ta podoba je sprožila različne odzive na družbenih omrežjih. Medtem ko nekateri občudujejo umetniško upodobitev materinstva in ženske samozavesti, drugi razpravljajo o primernosti vključevanja tako majhnega otroka v oglaševalsko kampanjo.
Kakor koli že, Rocki je s svojo prvo Diorjevo kampanjo že pritegnila veliko pozornosti.
Rihanna in Dior imata dolgo zgodovino sodelovanja
Sodelovanje med pevko in francosko modno hišo sicer ni novo. Rihanna je leta 2015 postala prva temnopolta ženska, ki je nastopila v Diorjevi oglaševalski kampanji. Leta 2024 pa je postala tudi obraz njihove kultne dišave J'adore, s čimer je nasledila Charlize Theron.
Rihanna in njen partner, raper A$AP Rocky, imata tri otroke: sinova RZA-ja in Riota ter hčerko Rocki Irish, ki je v tej kampanji prvič nastopila za Dior.
Vir: People
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