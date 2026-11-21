Posebno pozornost vzbujajo fotografije, na katerih Rihanna in malčica nosita usklajeni črni usnjeni jakni. Na eni od fotografij pevka sedi s hčerko v naročju, ob njiju pa je postavljena nežno rožnata torbica Lady Dior. Na črno-beli fotografiji Rihanna hčerko nežno poljublja na čelo.

Kampanja nosi naslov Lady Dior 2027, za njen vizualni koncept pa je poskrbel kreativni direktor modne hiše Jonathan Anderson. Fotografije je posnel priznani fotograf Sam Rock, spremljajoči oglasni film pa je režirala Melina Matsoukas, ki je z Rihanno sodelovala že pri videospotu za uspešnico We Found Love.

Rihanna je ob kampanji spregovorila tudi o svojem pogledu na ženskost. Žensko je primerjala s prizmo, skozi katero se svetloba razprši v številne barve in razsežnosti. S tem je želela poudariti, da ženske ni mogoče opredeliti zgolj na en način.