Rihanna in A$AP Rocky sinu pripravila nepozaben rojstni dan

Po posnetkih, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, je bila zabava polna pisanih dekoracij v značilnih modrih, rdečih in črnih odtenkih. Prostor so krasili baloni, napisi z napisom Riot 3 in številni motivi iz sveta Spider-Mana, ki je očitno eden od junakov, ki navdušujejo malega slavljenca. Posebno pozornost je pritegnil tudi tako imenovani cake bar, kjer so si gostje lahko izbrali kos torte ter ga prilagodili z različnimi prelivi, omakami in dodatki, so zapisali na portalu People. Med posnetki s praznovanja je bilo mogoče videti tudi trenutek, ko so družinski člani in prijatelji skupaj zapeli rojstnodnevno pesem malemu Riotu.

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Družina je zanju na prvem mestu

Rihanna in A$AP Rocky sta par od leta 2020. Poleg triletnega Riota imata še starejšega sina RZA in najmlajšo hčerko Rocki. Čeprav svojih otrok ne izpostavljata pogosto javnosti, občasno delita utrinke iz družinskega življenja in večkrat spregovorita o tem, kako ju je starševstvo spremenilo. Rihanna je v preteklih intervjujih dejala, da ji je materinstvo povsem spremenilo pogled na življenje ter ji pomagalo določiti nove prioritete. Tudi Rocky je večkrat poudaril, da mu očetovstvo predstavlja eno najpomembnejših življenjskih vlog.

Rojstni dnevi, ki jih otroci ne pozabijo

To sicer ni prvič, da sta za svoje otroke pripravila posebno praznovanje. Kot piše E! News sta letos spomladi za četrti rojstni dan sina RZA organizirala zabavo v interaktivnem centru Sloomoo Institute v New Yorku, kjer so otroci ustvarjali sluz, raziskovali različne igralne postaje in se preizkušali v številnih ustvarjalnih dejavnostih. Leto prej sta njegov rojstni dan praznovala v priljubljenem centru Color Factory, ki obiskovalcem ponuja različne senzorične in interaktivne izkušnje. Fotografije s praznovanja so takrat razkrile tudi tobogane, igralne kotičke in bazen z žogicami.

Ganljiv trenutek pred tisoči oboževalcev