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Znana Slovenka bo kmalu prvič postala mamica

S.B.
Novice 1
04. 09. 2026 08.59

Slovenska modna svetovalka, ustvarjalka vsebin in vplivnica Rebecca Gliha je svoje sledilce razveselila z veliko in zelo osebno novico. Z objavljeno fotografijo, na kateri je pokazala nosečniški trebušček, je razkrila, da pričakuje svojega prvega otroka.

rebecca

Rebecca, ki jo slovenska javnost pozna predvsem po prepoznavnem osebnem slogu, modnih nasvetih in vsebinah o premišljenem oblačenju, je tokrat z javnostjo delila enega najpomembnejših trenutkov svojega zasebnega življenja.

Od modne ustvarjalke do bodoče mamice

Rebecca Gliha je v zadnjih letih postala eno bolj prepoznavnih imen slovenskega modnega spletnega prostora. Kot modna svetovalka in ustvarjalka vsebin pomaga ljudem pri iskanju osebnega sloga ter jih spodbuja k bolj premišljenemu odnosu do oblačenja. Moda zanjo ni zgolj sledenje trenutnim trendom, temveč način izražanja osebnosti in gradnje samozavesti.

Poseben poudarek daje tudi trajnostnemu pristopu. Večkrat je opozorila na pomen premišljenega nakupovanja, kakovostnih kosov in ponovne uporabe oblačil. Prav tako je javno spodbujala iskanje novih lastnikov za oblačila, ki jih sami ne nosimo več.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Velika življenjska sprememba

Rebecca je bila doslej pri deljenju nekaterih zasebnih podrobnosti precej zadržana. V starejšem intervjuju je denimo poudarila, da zasebne družinske in ljubezenske teme običajno raje ohranja stran od oči javnosti. Prav zato je njena najnovejša objava še toliko bolj posebna.

V zadnjem obdobju je sicer s sledilci delila tudi druge pomembne življenjske projekte, med drugim prenovo doma in apartmaja v Opatiji, ki ga prenavlja s partnerjem.

Zdaj pa se očitno zanjo začenja povsem novo poglavje. Modni projekti, svetovalno delo in ustvarjanje vsebin bodo kmalu dobili povsem novo spremljavo, materinstvo.

Rebecci ob tej čudoviti novici iskreno čestitamo in ji želimo mirno ter lepo pričakovanje prvega otroka.

Rebecca Gliha nosečnost slovenski vplivneži materinstvo bodoča mamica
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Komentarji (1)

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Wow kakšna novica, sosedova Francka vplivnica v ulici tudi
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