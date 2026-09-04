Znana Slovenka bo kmalu prvič postala mamica

Rebecca , ki jo slovenska javnost pozna predvsem po prepoznavnem osebnem slogu, modnih nasvetih in vsebinah o premišljenem oblačenju, je tokrat z javnostjo delila enega najpomembnejših trenutkov svojega zasebnega življenja.

Poseben poudarek daje tudi trajnostnemu pristopu. Večkrat je opozorila na pomen premišljenega nakupovanja, kakovostnih kosov in ponovne uporabe oblačil. Prav tako je javno spodbujala iskanje novih lastnikov za oblačila, ki jih sami ne nosimo več.

Rebecca Gliha je v zadnjih letih postala eno bolj prepoznavnih imen slovenskega modnega spletnega prostora. Kot modna svetovalka in ustvarjalka vsebin pomaga ljudem pri iskanju osebnega sloga ter jih spodbuja k bolj premišljenemu odnosu do oblačenja. Moda zanjo ni zgolj sledenje trenutnim trendom, temveč način izražanja osebnosti in gradnje samozavesti.

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Rebecca je bila doslej pri deljenju nekaterih zasebnih podrobnosti precej zadržana. V starejšem intervjuju je denimo poudarila, da zasebne družinske in ljubezenske teme običajno raje ohranja stran od oči javnosti. Prav zato je njena najnovejša objava še toliko bolj posebna.

V zadnjem obdobju je sicer s sledilci delila tudi druge pomembne življenjske projekte, med drugim prenovo doma in apartmaja v Opatiji, ki ga prenavlja s partnerjem.

Zdaj pa se očitno zanjo začenja povsem novo poglavje. Modni projekti, svetovalno delo in ustvarjanje vsebin bodo kmalu dobili povsem novo spremljavo, materinstvo.

Rebecci ob tej čudoviti novici iskreno čestitamo in ji želimo mirno ter lepo pričakovanje prvega otroka.