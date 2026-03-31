Pokazal dva majhna otroka in čudovito ženo

Rafael Nadal, eden izmed najboljših teniških igralcev v zgodovini, je svojim oboževalcem ponudil redek vpogled v svoje zasebno življenje. Prek družbenih omrežij je delil fotografije s počitnic na Bahamih, natančneje iz okrožja Exuma.

Zanj in za njegovo ženo, Mario Francisco Perelló, njuna otroka ter ostale člane razširjene družine je bil to čas sprostitve. Nadal je ob fotografijah izrazil hvaležnost za preživete trenutke in poudaril pomen družine ter ohranjanja narave, češ da je ta izkušnja edinstvena. Takšne objave so pri teniškem zvezdniku, ki slovi po tem, da svojo zasebnost skrbno varuje, redke. Odzivi sledilcev so bili zelo pozitivni, s čestitkami in željami po nadaljnjem uživanju.

Rafael Nadal delil čudovite družinske fotografije

Na fotografijah lahko vidimo njegovo lepo ženo in njuna dva otroka. Na dopustu so se jima pridružili tudi nekateri drugi člani družine, ki so prav tako lahko uživali v tamkajšnjih lepotah in skupnih trenutkih.