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Pusti me v morju: nevarnosti za morske živali, ko jih jemljemo iz vode

B.R.
Novice 0
15. 07. 2026 12.12

Poletni dnevi ob morju so polni veselja, raziskovanja in otroškega navdušenja. Nič ni lepšega kot videti otroka, ki z iskricami v očeh opazuje morskega ježka ali radovedno odkriva premikajočo se morsko zvezdo. Vendar pa lahko to neškodljivo zanimanje hitro postane nevarno za živali, če nismo pozorni.

Morski ježek

Morske živali na kopnem trpijo

Na številnih obalah vsako poletje opazimo enak prizor: otroci – pogosto ob pomoči staršev – iz vode prinašajo morske zvezde, kumare, rake in ježke. Zapirajo jih v vedra, lončke ali jih prenašajo na suho. Čeprav je namen pogosto nedolžen in radoveden, te živali zaradi spremembe okolja doživljajo izjemen stres, mnoge pa tudi poginejo.

Ljubezen do narave je čudovita, a naj bo odgovorna

Zanimanje otrok za živali, njihovo biologijo in vedenje je nekaj, kar moramo spodbujati. Vendar je naša naloga, da jih naučimo tudi spoštovanja do živih bitij in njihovega naravnega okolja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Živali opazujmo, ne lovimo

Namesto da morske prebivalce jemljemo iz njihovega okolja, jih raje opazujmo tam, kjer jim je naravno – v morju. Z masko, dihalko in plavutkami lahko skupaj z otroki uživamo v podvodnem svetu, ne da bi pri tem ogrožali njegova bitja.

Skupaj za spoštljiv odnos do narave

Na počitnicah se lahko naučimo ogromno – tudi tega, da ljubezen do živali pomeni predvsem sočutje, skrb in spoštovanje. Morski svet naj ostane tam, kamor sodi – v morju.

Delite naprej – naj vsak otrok ve, da morske živali niso igrače, temveč čudovita bitja, ki jih je treba varovati!

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