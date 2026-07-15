Pusti me v morju: nevarnosti za morske živali, ko jih jemljemo iz vode

Na številnih obalah vsako poletje opazimo enak prizor: otroci – pogosto ob pomoči staršev – iz vode prinašajo morske zvezde, kumare, rake in ježke. Zapirajo jih v vedra, lončke ali jih prenašajo na suho. Čeprav je namen pogosto nedolžen in radoveden, te živali zaradi spremembe okolja doživljajo izjemen stres, mnoge pa tudi poginejo.

Zanimanje otrok za živali, njihovo biologijo in vedenje je nekaj, kar moramo spodbujati. Vendar je naša naloga, da jih naučimo tudi spoštovanja do živih bitij in njihovega naravnega okolja.

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Namesto da morske prebivalce jemljemo iz njihovega okolja, jih raje opazujmo tam, kjer jim je naravno – v morju. Z masko, dihalko in plavutkami lahko skupaj z otroki uživamo v podvodnem svetu, ne da bi pri tem ogrožali njegova bitja.

Na počitnicah se lahko naučimo ogromno – tudi tega, da ljubezen do živali pomeni predvsem sočutje, skrb in spoštovanje. Morski svet naj ostane tam, kamor sodi – v morju.

Delite naprej – naj vsak otrok ve, da morske živali niso igrače, temveč čudovita bitja, ki jih je treba varovati!