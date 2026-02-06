Pujsa Pepa postavlja nov mejnik

Po poročanju Yahoo News UK se bo nova epizoda z naslovom Hearing Test (Test sluha) odvijala v 11. sezoni Pujse Pepe. Pepa skupaj s svojo družino obišče zdravnika, kjer ugotovijo, da ima Jure zmerno izgubo sluha v enem ušesu. Zdravnik mu priporoči slušni aparat, ki mu omogoči, da sliši zvoke na nov način.

V novih epizodah bo eden od glavnih likov – Pepin mlajši brat Jure – prikazan kot otrok z zmerno izgubo sluha in bo dobil slušni aparat.

Kot so zapisali na ITV News, so pri ustvarjanju te zgodbe sodelovali strokovnjaki za naglušnost in zagovorniki otrok s posebnimi potrebami. Risanka je sodelovala z National Deaf Children's Society, dobrodelno organizacijo iz Velike Britanije, ki podpira otroke z izgubo sluha in njihove družine. S tem so avtorji zagotovili, da je prikaz naglušnosti in uporabe slušnega aparata na zaslonu avtentičen, spoštljiv in poučen.

V epizodi se pojavi tudi avdiolog – strokovnjak, specializiran za diagnostiko, ocenjevanje in obravnavo težav z ušesi, sluhom in ravnotežjem, ki ga upodablja Jodie Ounsley, naglušna strokovnjakinja z osebnimi izkušnjami s kohlearnim vsadkom.

Mediji po svetu so zapisali, da je Juretova diagnoza prelomna točka za eno najbolj gledanih otroških risank, saj postavlja pomembno družbeno vprašanje v kontekst, ki ga razumejo tudi najmlajši gledalci. Takšna predstavitev povečuje zavedanje o slušnih razlikah pri otrocih in lahko pomaga otrokom z naglušnostjo, da se počutijo videne in sprejete.