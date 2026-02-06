Bibaleze.si
Pujsa Pepa postavlja nov mejnik

B.R.
Novice 0
06. 02. 2026 11.19

Priljubljena britanska otroška risanka Pujsa Pepa je pripravila posebno in čustveno zgodbo, ki razširja meje tradicionalnih otroških vsebin.

Pujsa Pepa

V novih epizodah bo eden od glavnih likov – Pepin mlajši brat Jure – prikazan kot otrok z zmerno izgubo sluha in bo dobil slušni aparat.

Po poročanju Yahoo News UK se bo nova epizoda z naslovom Hearing Test (Test sluha) odvijala v 11. sezoni Pujse Pepe. Pepa skupaj s svojo družino obišče zdravnika, kjer ugotovijo, da ima Jure zmerno izgubo sluha v enem ušesu. Zdravnik mu priporoči slušni aparat, ki mu omogoči, da sliši zvoke na nov način.

PUJSA PEPA (Peppa Pig) na VOYO! 

Kot so zapisali na ITV News, so pri ustvarjanju te zgodbe sodelovali strokovnjaki za naglušnost in zagovorniki otrok s posebnimi potrebami. Risanka je sodelovala z National Deaf Children's Society, dobrodelno organizacijo iz Velike Britanije, ki podpira otroke z izgubo sluha in njihove družine. S tem so avtorji zagotovili, da je prikaz naglušnosti in uporabe slušnega aparata na zaslonu avtentičen, spoštljiv in poučen.

V epizodi se pojavi tudi avdiolog – strokovnjak, specializiran za diagnostiko, ocenjevanje in obravnavo težav z ušesi, sluhom in ravnotežjem, ki ga upodablja Jodie Ounsley, naglušna strokovnjakinja z osebnimi izkušnjami s kohlearnim vsadkom.

Mediji po svetu so zapisali, da je Juretova diagnoza prelomna točka za eno najbolj gledanih otroških risank, saj postavlja pomembno družbeno vprašanje v kontekst, ki ga razumejo tudi najmlajši gledalci. Takšna predstavitev povečuje zavedanje o slušnih razlikah pri otrocih in lahko pomaga otrokom z naglušnostjo, da se počutijo videne in sprejete.

Pujsa Pepa Jure izguba sluha slušni aparat otroška risanka drugačnost
