Prvi Mövenpick resort na Hrvaškem odpira vrata na Kvarnerju

Kvarner že desetletja velja za eno najprivlačnejših obalnih regij na Hrvaškem. Zaradi bližine je ta del vrsto let ena najljubših počitniških destinacij slovenskih gostov. Kristalno čisto morje, slikovita obmorska mesta, bližnji otoki ter sproščen mediteranski ritem ustvarjajo okolje, zaradi katerega se obiskovalci vedno znova vračajo. Prav v tem delu hrvaške obale, v Novem Vinodolskem, bo po celoviti prenovi svoja vrata odprl Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, prvi Mövenpick leisure resort na Hrvaškem. Prve goste bo sprejel že 1. avgusta.

Švicarska gostoljubnost z mediteranskim pridihom

Mövenpick je švicarska hotelska znamka, ki že desetletja gradi svojo zgodbo na kakovosti, gostoljubnosti in ustvarjanju prijetnih trenutkov, ki povezujejo ljudi. V ospredju je ustvarjanje pristnih trenutkov, sproščenega druženja in občutka, da si vzamemo čas drug za drugega, kar se odraža v vseh storitvah in ponudbi resorta. Nova obmorska destinacija združuje sodoben premium hotel, brendirane rezidence, dva zunanja bazenska kompleksa, plažo, bogato ponudbo za družine, vrhunsko kulinariko, največji wellness na Hrvaškem in sodoben kongresni center. Posebnost resorta pa je njegova arhitekturna zasnova in prostranost, ki gostom tudi v vrhuncu sezone omogoča občutek miru, zasebnosti in sproščenega bivanja ob odprtih panoramskih pogledih na morje.

icon-expand Resort gostom omogoča občutek miru, zasebnosti in sproščene bivanja ob panoramskih pogledih na morje. FOTO: Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay

Nova podoba priljubljene kvarnerske lokacije

Jutra s pogledom na morje, počasni zajtrki na terasi in večeri, obarvani s sončnimi zahodi nad Kvarnerskim zalivom. Ikonična lokacija resorta nad obalo omogoča osupljive odprte poglede na morje in otok Krk. V dveh hotelskih krilih bo gostom na voljo 198 prenovljenih sob in suit. Večino suit dopolnjujejo zasebni balkoni in terase s pogledom na morje, notranja oprema pa združuje sodobno udobje, naravno svetlobo ter mediteranski pridih. Resort je zasnovan za različne tipe gostov, od parov in aktivnih gostov do poslovnih obiskovalcev ter družin. Slednjim je namenjen bazenski kompleks Sea Breeze z otroškim vodnim igriščem s pršilniki, plaža, pa tudi velika otroška igralnica za najmlajše in starejše otroke.

Okusi Mediterana na krožniku

Kulinarika ima pri znamki Mövenpick posebno mesto. Švicarska dediščina znamke temelji na kakovostnih sestavinah, ustvarjalni kulinariki in skupnih trenutkih za mizo. V resortu bodo gostje lahko dan začeli v mediteranski restavraciji Figo, uživali v pristnih okusih in vzdušju južne Italije v a la carte restavraciji Affamata, sončne zahode spremljali iz panoramskega lounge bara 180, sproščene poletne dni pa preživljali v beach baru Fjaka, kjer vlada pravi mediteranski ritem.

icon-expand V dveh hotelskih krilih bo gostom na voljo 198 prenovljenih sob in suit. FOTO: Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay

Največji wellness center na Hrvaškem

Pozno jeseni bo vrata odprl Salterra Wellness & Spa, ki bo z več kot 14.000 kvadratnimi metri postal največji wellness center na Hrvaškem. Gostom bodo na voljo bazeni s slano vodo, savne, fitnes in programi za sprostitev ter regeneracijo. Wellness bo pomembno razširil ponudbo in poskrbel, da bo resort privlačen za obisk vse dni v letu.

Destinacija za oddih in dogodke

Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay ni namenjen le počitniškim gostom. Sodobni kongresni center bo gostil konference, poslovna srečanja, teambuildinge, poroke in zasebne dogodke. Prilagodljivi prostori bodo omogočili tako intimnejša srečanja kot večje dogodke, s čimer resort dopolnjuje ponudbo poslovnega turizma v regiji.

Bivanje med hotelskim udobjem in zasebnostjo

Del resorta predstavljajo tudi brendirane rezidence, ki združujejo zasebnost doma z udobjem hotelskih storitev. Lastnikom ponujajo več prostora, dostop do vseh vsebin resorta ter možnost vključitve v program hotelskega upravljanja, ki poskrbi za vzdrževanje in oddajanje rezidence v času njihove odsotnosti.

icon-expand Gostom bodo na voljo bazeni s slano vodo, savne, fitnes in programi za sprostitev ter regeneracijo. FOTO: Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay

Nov razlog za obisk Kvarnerja