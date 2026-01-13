Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Barbie z avtizmom: korak k boljšemu razumevanju in vključenosti

B.R.
Novice 0
13. 01. 2026 10.47

Mattel, eden največjih svetovnih proizvajalcev igrač, je predstavil svojo prvo Barbie z avtizmom, ki je del priljubljene linije Barbie Fashionistas.

Barbie z avtizmom

Kaj je posebnega pri tej Barbie?

Nova Barbie vključuje elemente, ki so povezani s senzoričnimi in komunikacijskimi izkušnjami, značilnimi za nekatere otroke z avtizmom. Med ključnimi lastnostmi so:

- gibljivi komolci in zapestja, ki omogočajo prikazovanje samoregulacijskih gibov (stimming),

- blago odmaknjen pogled, ki odraža, kako nekateri otroci na spektru avtizma doživljajo očesni stik,

- senzorično prijazna oblačila in prilagojeni čevlji, ki zmanjšujejo neprijetne občutke na koži,

- pametna tablica z aplikacijami za alternativno komunikacijo (AAC),

- fidget spinner in slušalke za zmanjševanje šuma, ki pomagajo pri uravnavanju čutnih pretokov.

Barbie z avtizmom
Barbie z avtizmom FOTO: Profimedia

Kot poroča People, te lastnosti niso zgolj dekorativne, temveč so zasnovane tako, da otrokom omogočajo prepoznavne elemente, s katerimi se lahko poistovetijo, in spodbujajo razumevanje različnih načinov doživljanja sveta.

Sodelovanje z avtistično skupnostjo

Barbie z avtizmom ni nastala naključno. Kot so zapisali pri India Today, je Mattel projekt razvijal več kot 18 mesecev v sodelovanju z organizacijo Autistic Self Advocacy Network (ASAN), ki jo vodijo člani avtistične skupnosti. To partnerstvo je omogočilo, da so glas in izkušnje avtističnih ljudi neposredno vplivali na dizajn lutke in njene lastnosti.

Colin Killick, izvršni direktor ASAN, je ob predstavitvi poudaril, da je pomembna avtentična in vesela reprezentacija avtističnih otrok, saj jim lahko pomaga videti sebe in svoje izkušnje skozi igro in vsakdanje situacije.

Več kot le igrača

Novica o novi Barbie je naletela na pozitiven odziv mnogih strokovnjakov in zagovornikov vključenosti. Kot poroča Axios, lutka ni le igrača, temveč simbol prizadevanja za vidnejšo reprezentacijo v igračah, ki pogosto oblikujejo otroško dojemanje sveta.

Vključitev takšnih lutk v osrednjo linijo služi tudi za zmanjševanje stigme in spodbujanje empatije pri otrocih, saj igrače vplivajo na razumevanje raznolikosti in razlik.

Barbie, ki odraža raznolikost

Nova Barbie se pridružuje že obstoječi kolekciji raznolikih figur, ki vključujejo lutke z različnimi telesnimi lastnostmi in zdravstvenimi stanji, kot so Barbie z Downovim sindromom, lutke s pripomočki za telesno ali senzorično podporo in druge različice, ki predstavljajo različne vrste izkušenj.

Nova barbika z diabetesom tipa 1: pomemben korak k večji vključenosti otrok
Preberi še
Nova barbika z diabetesom tipa 1: pomemben korak k večji vključenosti otrok
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Barbie avtizem vključenost igrače senzorična podpora
Prejšnji članek
Novice

'Čudežna dojenčica' umrla pri 25 letih

Naslednji članek
Svet slavnih

Šestletnik zasenčil hollywoodske zvezde

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1440