Barbie z avtizmom: korak k boljšemu razumevanju in vključenosti

Kaj je posebnega pri tej Barbie?

Nova Barbie vključuje elemente, ki so povezani s senzoričnimi in komunikacijskimi izkušnjami, značilnimi za nekatere otroke z avtizmom. Med ključnimi lastnostmi so: - gibljivi komolci in zapestja, ki omogočajo prikazovanje samoregulacijskih gibov (stimming), - blago odmaknjen pogled, ki odraža, kako nekateri otroci na spektru avtizma doživljajo očesni stik, - senzorično prijazna oblačila in prilagojeni čevlji, ki zmanjšujejo neprijetne občutke na koži, - pametna tablica z aplikacijami za alternativno komunikacijo (AAC), - fidget spinner in slušalke za zmanjševanje šuma, ki pomagajo pri uravnavanju čutnih pretokov.

icon-expand Barbie z avtizmom FOTO: Profimedia

Kot poroča People, te lastnosti niso zgolj dekorativne, temveč so zasnovane tako, da otrokom omogočajo prepoznavne elemente, s katerimi se lahko poistovetijo, in spodbujajo razumevanje različnih načinov doživljanja sveta.

Sodelovanje z avtistično skupnostjo

Barbie z avtizmom ni nastala naključno. Kot so zapisali pri India Today, je Mattel projekt razvijal več kot 18 mesecev v sodelovanju z organizacijo Autistic Self Advocacy Network (ASAN), ki jo vodijo člani avtistične skupnosti. To partnerstvo je omogočilo, da so glas in izkušnje avtističnih ljudi neposredno vplivali na dizajn lutke in njene lastnosti. Colin Killick, izvršni direktor ASAN, je ob predstavitvi poudaril, da je pomembna avtentična in vesela reprezentacija avtističnih otrok, saj jim lahko pomaga videti sebe in svoje izkušnje skozi igro in vsakdanje situacije.

Več kot le igrača

Novica o novi Barbie je naletela na pozitiven odziv mnogih strokovnjakov in zagovornikov vključenosti. Kot poroča Axios, lutka ni le igrača, temveč simbol prizadevanja za vidnejšo reprezentacijo v igračah, ki pogosto oblikujejo otroško dojemanje sveta. Vključitev takšnih lutk v osrednjo linijo služi tudi za zmanjševanje stigme in spodbujanje empatije pri otrocih, saj igrače vplivajo na razumevanje raznolikosti in razlik.

Barbie, ki odraža raznolikost