Princesa Kate v Italiji: Ponovno srečanje, ki skrbi Williama

Princesa Kate Middleton se je v Italiji mudila na uradnem obisku, namenjenem preučevanju pedagoškega pristopa Reggio Emilia. Med prvimi postajami v mestu Reggio Emilia 13. maja se je Kate srečala z množico domačinov, kjer je največ pozornosti namenila trimesečni deklici z imenom Elena.
Po poročanju revije People in posnetkih s socialnih omrežij se je princesa sklonila k otroku, se nasmejala in klepetala z njeno materjo. Gre za prvo uradno pot v tujino po njenem uspešnem okrevanju po bolezni, ki jo je javno objavila v začetku leta 2025, njen glavni fokus pa ostaja Fundacija za zgodnje otroštvo.
Želja po še enem otroku
Princesa Kate je v preteklosti že večkrat dejala, da srečanja z otroki v njej zbudijo željo po ponovni nosečnosti, kar pa princu Williamu povzroča nemalo skrbi. Že leta 2022 je med uradno potjo dejala: "William se vedno boji, ko sem v bližini dojenčkov, saj se vrnem domov polna idej o še enem otroku."
Glede na to, da so njuni otroci George, Charlotte in Louis že nekoliko starejši, so bili prizori iz Italije dovolj, da so mediji ponovno začeli špekulirati. Srečanje v Reggio Emilia je bilo po pisanju revije People še posebej čustveno, saj je bilo to njeno prvo tovrstno druženje po vrnitvi k javnim obveznostim.
Vir: people.com
