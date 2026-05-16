Princesa Kate v Italiji: Ponovno srečanje, ki skrbi Williama

Princesa Kate Middleton se je v Italiji mudila na uradnem obisku, namenjenem preučevanju pedagoškega pristopa Reggio Emilia. Med prvimi postajami v mestu Reggio Emilia 13. maja se je Kate srečala z množico domačinov, kjer je največ pozornosti namenila trimesečni deklici z imenom Elena.

Po poročanju revije People in posnetkih s socialnih omrežij se je princesa sklonila k otroku, se nasmejala in klepetala z njeno materjo. Gre za prvo uradno pot v tujino po njenem uspešnem okrevanju po bolezni, ki jo je javno objavila v začetku leta 2025, njen glavni fokus pa ostaja Fundacija za zgodnje otroštvo.