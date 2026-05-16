Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Princesa Kate v Italiji: Ponovno srečanje, ki skrbi Williama

N. Č.
Novice 0
16. 05. 2026 04.00

Kate Middleton se je vrnila v svojo ljubljeno Italijo, kjer je z nasmehom in znanjem jezika dokazala, zakaj si zasluži naziv 'otroška princesa'.

Kate Middleton

Princesa Kate Middleton se je v Italiji mudila na uradnem obisku, namenjenem preučevanju pedagoškega pristopa Reggio Emilia. Med prvimi postajami v mestu Reggio Emilia 13. maja se je Kate srečala z množico domačinov, kjer je največ pozornosti namenila trimesečni deklici z imenom Elena

Po poročanju revije People in posnetkih s socialnih omrežij se je princesa sklonila k otroku, se nasmejala in klepetala z njeno materjo. Gre za prvo uradno pot v tujino po njenem uspešnem okrevanju po bolezni, ki jo je javno objavila v začetku leta 2025, njen glavni fokus pa ostaja Fundacija za zgodnje otroštvo.

Kate Middleton
Kate MiddletonFOTO: Profimedia

Želja po še enem otroku

Princesa Kate je v preteklosti že večkrat dejala, da srečanja z otroki v njej zbudijo željo po ponovni nosečnosti, kar pa princu Williamu povzroča nemalo skrbi. Že leta 2022 je med uradno potjo dejala: "William se vedno boji, ko sem v bližini dojenčkov, saj se vrnem domov polna idej o še enem otroku." 

Glede na to, da so njuni otroci George, Charlotte in Louis že nekoliko starejši, so bili prizori iz Italije dovolj, da so mediji ponovno začeli špekulirati. Srečanje v Reggio Emilia je bilo po pisanju revije People še posebej čustveno, saj je bilo to njeno prvo tovrstno druženje po vrnitvi k javnim obveznostim.

Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet
Preberi še
Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet
Kate Middleton v Italiji
Kate Middleton v Italiji FOTO: Profimedia
Brezpogojno me ljubi. Meghan Markle o podpori, ki ji jo daje princ Harry
Preberi še
Brezpogojno me ljubi. Meghan Markle o podpori, ki ji jo daje princ Harry

Vir: people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Kate Middleton princesa Kate princ William Italija Reggio Emilia zgodnje otroštvo kraljeva družina
Naslednji članek
Svet slavnih

Ko ti mama reče, da nisi lepa in postaneš ena najuspešnejših žensk na svetu

24ur.com Kate Middleton nasmejala oboževalce in si prislužila naziv 'princesa podrsavanja'
24ur.com Princesa Catherine po bolezni na prvi uradni obisk v Italijo
Zadovoljna.si Kate Middleton ponovno navdušila s svojim stajlingom
Zadovoljna.si Kate Middleton navdušila, vsi so opazili ta detajl
Zadovoljna.si Odkar je prebolela raka, tega še ni storila
Zadovoljna.si Valižanska princesa Kate Middleton blestela v elegantni obleki
Zadovoljna.si Kate Middleton v Italiji prekršila protokol
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1707