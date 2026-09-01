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Kot mamica bi bila ponosna: tako princ Harry danes vzgaja svoja otroka

N. Č.
Novice 0
01. 09. 2026 01.15

Čeprav Archie in Lilibet svoje babice Diane nikoli nista spoznala, njen duh živi v načinu, kako jo Harry vključuje v vzgojo. Skozi objeme in iskrene pogovore Harry zagotavlja, da ljubezen njegove mame ostaja pomemben del njihove družine.

Meghan Markle in princ Harry s sinom

Letos mineva 29 let od smrti princese Diane, ženske, ki je s svojo toplino in neposrednostjo zaznamovala življenje milijonov ljudi. Njena prezgodnja smrt leta 1997 je najbolj pretresla njena sinova, princa Williama in Harryja, ki sta bila takrat stara komaj 15 in 12 let. Harry je pozneje večkrat priznal, da je izguba mame zaznamovala vse njegovo življenje, danes pa skuša njeno zapuščino prenesti tudi na svoja otroka, sina Archieja in hčerko Lilibet.

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Po boleči izgubi si je obljubil eno stvar

Princ Harry je v svojih spominih Spare (Rezerva) in številnih intervjujih odkrito govoril o bolečini, ki jo je občutil po materini smrti. Večkrat je poudaril, da si želi biti svojim otrokom tak oče, kakršnega bi si tudi sam želel v najtežjih trenutkih svojega otroštva.

harry in diana
harry in dianaFOTO: Profimedia

Harry in Meghan Markle sta starša sedemletnega Archieja in petletne Lilibet Diane. Že samo ime njune hčerke je poklon dvema pomembnima ženskama v Harryjevem življenju: kraljici Elizabeti II., katere družinski vzdevek je bil Lilibet, in princesi Diani.

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Lekcija, ki jo je princu Harryju dala Diana

V podcastu Joe Marler Will See You Now je Harry letos razkril ganljivo podrobnost iz svojega družinskega življenja. Povedal je, da je njegova mama njega in brata Williama vedno močno objela, kadar sta potrebovala tolažbo. To navado danes uporablja tudi sam pri svojih otrocih.

"Če je dan težak, svoje otroke vedno stisnem še malo močneje," je dejal. Ob tem je dodal, da ga vedno znova navdušuje odpornost otrok in njihov pogled na svet.

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Njegove besede so marsikoga spomnile prav na Diano, ki je bila znana po tem, da je s sinovoma vzpostavila topel in ljubeč odnos. Za razliko od številnih članov kraljeve družine je pogosto javno kazala naklonjenost do svojih otrok, ju objemala in jima skušala omogočiti čim bolj običajno otroštvo.

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Diana ostaja del njihove družine

Čeprav Archie in Lilibet svoje babice nikoli nista spoznala, Diana ostaja pomemben del družinske zgodbe Sussexovih. Harry o njej pogosto govori in poudarja, da želi, da njegova otroka poznata žensko, ki je bila tako pomemben del njegovega življenja.

Ko je bil star 12 let, sta William in njegov takrat 10-letni brat, princ Harry, spremljala starše, kralja Charlesa in princeso Diano, na prireditvi ob obletnici VE Day v Hyde Parku.
Ko je bil star 12 let, sta William in njegov takrat 10-letni brat, princ Harry, spremljala starše, kralja Charlesa in princeso Diano, na prireditvi ob obletnici VE Day v Hyde Parku.FOTO: Profimedia

Ob obletnici njene smrti se zato marsikdo sprašuje, kaj bi si Diana mislila o svojem najmlajšem sinu. Če sodimo po njegovih besedah o ljubezni, objemih in želji po zaščiti otrok, bi bila verjetno ponosna predvsem na eno stvar: da Harry kljub boleči izgubi ni pozabil najpomembnejše lekcije, ki mu jo je dala njegova mama – da otroci potrebujejo predvsem občutek, da so ljubljeni.

Dokumentarec Diana na VOYO

Ob obletnici njene smrti je na VOYO na voljo dokumentarni film Diana iz leta 2021, ki ga je režirala Jemma Chisnall. Dokumentarec skozi redke arhivske posnetke, osebna pisma in doslej neslišana pričevanja osvetljuje življenje ženske, ki je postala svetovna ikona. Ustvarjalci se osredotočajo tako na njeno javno podobo kot tudi na zasebne trenutke, ki jih kamere niso ujele.

Od malih nog je Diana vztrajala, da sinova vzgaja izven kraljevega "mehurčka".
Od malih nog je Diana vztrajala, da sinova vzgaja izven kraljevega "mehurčka". FOTO: Profimedia
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Viri: Spare (Prince Harry), InStyle, The Independent, LBC, HELLO!

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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