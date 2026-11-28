Princ William je v oddaji The Graham Norton Show presenetil gledalce z iskrenim in zabavnim odgovorom na vprašanje, ali si je kot otrok kdaj predstavljal, da bi v življenju počel kaj drugega kot nekoč zasedel britanski prestol.
Najprej je priznal, da si je želel postati policist. "Ko sem bil mlajši, sem želel biti policist. Mislil sem, da bi bil lahko dober policist. Zdelo se mi je precej kul," je povedal.
Toda policijska kariera ni bila njegova edina otroška zamisel. V nekem obdobju ga je namreč povsem prevzela glasba. Želel si je postati didžej in si je za to priložnost izmislil celo umetniško ime: DJ Xara.
DJ Xara, ki nikoli ni zares osvojil šolskih zabav
William je ob omembi svojega didžejskega obdobja priznal, da se njegova glasbena kariera ni razvila ravno po načrtih. Ko ga je voditelj Graham Norton vprašal, ali je kdaj vrtel glasbo na šolskih zabavah, je princ v smehu odgovoril: "Ne, nikoli nisem prišel tako daleč. Nikoli nisem bil tako dober."
Njegovo umetniško ime je nasmejalo tudi druge goste oddaje. Igralka Hannah Waddingham je ob njem pripomnila, da ime DJ Xara ni ravno najbolj posrečeno. William se je ob tem strinjal, da njegova zamisel ni bila najboljša.
Očitno je bila njegova glasbena kariera precej kratkotrajna, toda vsaj umetniško ime je ostalo v spominu.
Od otroških sanj do kraljevskih dolžnosti
Čeprav si je kot otrok predstavljal tudi drugačne poklicne poti, je William danes eden najpomembnejših članov britanske kraljeve družine. Preden je prevzel še več kraljevskih obveznosti, je opravljal tudi druga dela. Služil je v britanski vojski, usposabljal se je za pilota helikopterja, pozneje pa delal kot pilot pri reševalni službi East Anglian Air Ambulance.
Tudi otroci, katerih prihodnost se zdi že vnaprej določena, imajo lahko svoje sanje, zamisli in nekoliko nenavadne načrte. In kdo ve, če ne bi bilo kraljevskih dolžnosti, bi morda danes na kakšni zabavi res vrtel glasbo DJ Xara.
Viri: BBC, Reuters
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