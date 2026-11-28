Princ William je v oddaji The Graham Norton Show presenetil gledalce z iskrenim in zabavnim odgovorom na vprašanje, ali si je kot otrok kdaj predstavljal, da bi v življenju počel kaj drugega kot nekoč zasedel britanski prestol.

Najprej je priznal, da si je želel postati policist. "Ko sem bil mlajši, sem želel biti policist. Mislil sem, da bi bil lahko dober policist. Zdelo se mi je precej kul," je povedal.

Toda policijska kariera ni bila njegova edina otroška zamisel. V nekem obdobju ga je namreč povsem prevzela glasba. Želel si je postati didžej in si je za to priložnost izmislil celo umetniško ime: DJ Xara.