Kate komaj čakala, da bo spet doma, zdaj se je znova poslovila od sina

Po prvih daljših počitnicah v novem šolskem letu se je princ George vrnil na prestižni Eton College.
Prve daljše počitnice po začetku šolanja na Etonu
Kot poroča revija People, so se učenci Eton College 8. novembra vrnili v to prestižno šolo za fante v Windsorju po prvem daljšem premoru v tem šolskem letu. Za princa Georgea, ki je šolanje na eni najbolj znanih britanskih šol začel septembra letos, je bil to prvi večji oddih od začetka novega življenjskega poglavja.
Mladi princ je večino počitnic preživel z družino, vključno s staršema, princem Williamom in princeso Kate, ter mlajšima sorojencema, princeso Charlotte in princem Louisom.
Kate je priznala, da je sina pogrešala
Prehod na internatsko šolanje ni bil velika sprememba le za Georgea, temveč tudi za njegovo družino. Po poročanju revije Hello!, je princesa Kate pred počitnicami priznala, da že 'komaj čaka, da bo imela vse tri otroke ponovno doma'.
Ob srečanju z obiskovalci na enem od kraljevih dogodkov je dejala, da Georgea močno pogreša in veselil skupnega družinskega časa. Ob tem je omenila tudi, da se počitnic veselijo njeni starši, Carole Middleton in Michael Middleton, ki so z vnuki zelo povezani.
Poseben izlet z očetom
Med počitnicami si je princ George vzel čas tudi za poseben očetovsko-sinovski izlet. Skupaj s princem Williamom sta odpotovala v Španijo, kjer sta si ogledala nogometno tekmo med kluboma Aston Villa in Barcelona. Nogomet je ena od njunih skupnih strasti, zato je bilo to potovanje priložnost za kakovostno preživljanje časa v dvoje.
Fotografije in posnetki z izleta so hitro pritegnili pozornost kraljevih opazovalcev, še posebej prisrčen trenutek, ko se je George med tekmo naslonil na očetovo ramo, piše People. Mnogi so poudarili, da prizor kaže na tesen odnos med očetom in sinom.
Pomembno leto za bodočega kralja
Septembra je princ George uradno začel obiskovati Eton College, isto šolo, ki sta jo obiskovala tudi njegov oče princ William in stric princ Harry. Čeprav je drugi v vrsti za britanski prestol, njegovi starši vztrajajo, da mu želijo omogočiti čim bolj običajno otroštvo in odraščanje.
Vir: people.com, hellomagazine.com
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