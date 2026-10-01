Princ George mora pri 13 letih upoštevati pravilo, ki bi presenetilo mnoge najstnike

Najstniki si danes življenja brez pametnega telefona skoraj ne predstavljajo, a za 13-letnega princa Georgea veljajo nekoliko drugačna pravila. Najstarejši sin princa Williama in Kate Middleton je letos začel obiskovati sloviti internat Eton College, kjer imajo novinci prepoved uporabe pametnih telefonov. Namesto sodobnih telefonov lahko učenci uporabljajo le preproste telefone, namenjene klicem in pošiljanju sporočil, brez dostopa do interneta in družbenih omrežij, poroča People.

Zakaj v šoli ne dovolijo pametnih telefonov?

Pravilo je šola uvedla leta 2024, njegov namen pa je zmanjšati moteče dejavnike in učencem pomagati pri prilagajanju na življenje v internatu. Strokovnjaki menijo, da se mladi tako lažje vključijo v šolsko okolje, sklepajo prijateljstva in sodelujejo pri dejavnostih, namesto da bi čas preživljali na družbenih omrežjih. Po besedah Melanie Sanderson iz publikacije The Good Schools Guide je bila odločitev med številnimi starši dobro sprejeta, saj imajo učenci na šoli toliko obveznosti, da jim za nenehno uporabo telefonov preprosto zmanjka časa.

icon-expand Kate in William pospremila sina princa Georgea na prvi dan na Etonu FOTO: Profimedia

William in Kate sta podobnega mnenja

Princ William je že večkrat javno spregovoril o skrbeh glede vpliva interneta in družbenih omrežij na otroke. Lani je povedal, da njegovi otroci nimajo telefonov, ter dodal, da bi bil zanj sprejemljiv le telefon brez dostopa do interneta, piše People. Zato ni presenetljivo, da naj bi princ William in princesa Kate šolsko politiko podpirala. Prepoved pametnih telefonov se namreč ujema z njunim pristopom k vzgoji in omejevanju časa pred zasloni.

Velika sprememba za mladega princa

Septembra je George stopil po stopinjah svojega očeta, ki je Eton obiskoval med letoma 1995 in 2000. Za mladega princa to pomeni pomembno novo poglavje, polno novih prijateljstev, dejavnosti in odgovornosti. Čeprav se bo odslej domov lahko javljal le s preprostim telefonom, mnogi strokovnjaki menijo, da je prav zmanjšanje digitalnih motenj eden od razlogov, da številni starši podpirajo podobna pravila tudi v drugih šolah.