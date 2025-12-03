Bibaleze.si
Prazniki z namenom: skupaj lahko olajšamo stisko družin po Sloveniji

B.R.
Novice 0
03. 12. 2025 11.56

Na Zvezi Anita Ogulin ob začetku prazničnega decembra opozarjajo, da adventni čas ni za vse čaroben. Za številne družine je ta čas najtežji v letu. Namesto topline doma jih spremljajo skrbi, tesnoba in osamljenost. Zato bodo praznike družinam v stiski polepšali s prazničnimi prehranskimi paketi, otroke peljali na božični in novoletni tabor, družine odpeljali na izlet ter poskrbeli, da bodo otroci deležni tudi darilc.

božiček

Na Zvezi Anita Ogulin sicer skozi vse leto otrokom in družinam v stiski iz vse Slovenije v sklopu humanitarnih programov Botrstvo v Sloveniji in Veriga dobrih ljudi nudijo celostno obravnavo. To pomeni, da celotno družino podprejo na več različnih načinov, da je pomoč čim bolj učinkovita in čim hitreje doseže svoj namen. Opozarjajo, da je revščina večplastna in družinam z najnižjimi dohodki močno kroji življenje, vse pogosteje pa jih v revščino potiska tudi neurejena stanovanjska problematika. Sekretarka Tanja Petek tako razloži, da mnoge družine zaradi stigme svoje stiske skrbno skrivajo za štirimi stenami in bodo praznike dočakale v mrzlih domovanjih: "Nekatere zgodbe so zares pretresljive in mnoge med njimi ostanejo skrite." Zato poziva ljudi: "Praznike si lahko polepšamo tudi tako, da pomagamo drug drugemu in smo pozorni na tiste, ki brez naše pomoči ne zmorejo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Stiske številnih družin in otrok so pogosto nevidne, a so prisotne vse okrog nas – med mimoidočimi na ulici, med sodelavci, pri naših sosedih in nenazadnje tudi prijateljih. Zato v Zvezi Anita Ogulin letos pozivajo k dobrodelnosti s sloganom: Ne vidiš vsega. Vseeno lahko pomagaš.

Pošljite SMS ANITA5 ali ANITA10 na 1919 in pomagajte, da bodo tudi ti otroci in družine deležni decembrske čarobnosti. Prispevajo lahko uporabniki A1, Telekoma Slovenije, T-2 in Telemacha. Več informacij o akciji lahko preberete na spletni strani www.zveza-anitaogulin.si/december.

Veriga dobrih ljudi pasica
Veriga dobrih ljudi pasicaFOTO: POP TV
