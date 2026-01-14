Bibaleze.si
Ne pustimo, da klic v stiski ostane neslišan – pridružite se TOM telefonu

B.R.
Novice 0
14. 01. 2026 15.48

Pred nekaj leti je bil samomorilen vsak 60. klic na TOM telefon. Danes je tak že vsak 13. klic. To je preveč. TOM telefon potrebuje pomoč.

tom

Ali poznate koga, ki bi bil pripravljen nameniti svoj čas in empatijo otrokom ter mladostnikom v stiski? Morda ste to prav vi?

TOM telefon letos praznuje 35 let delovanja. V tem času smo bili varen pristan za tisoče otrok, a stiske, s katerimi se mladi soočajo danes, so težje kot kdajkoli prej. Statistika ne laže: duševne stiske so v porastu in naši telefoni ne nehajo zvoniti.

Potrebujemo vas, da lahko odgovorimo na vsak klic.

Če imate v sebi empatijo in želite aktivno pomagati pri reševanju mladih življenj, vas vabimo, da se pridružite naši mreži več kot 130 prostovoljcev. Postanite del TOM telefona.

Nudimo vam izjemno ekipo podpore, strokovno osnovno izobraževanje, uvajanje in stalno podporo supervizorjev.

Kdaj? Informativni sestanek bo v ponedeljek, 16. 2. 2026, ob 17.00 prek Zooma.

Pišite na: laura.schwarzmann@zpms.si

Več na: www.e-tom.si/prostovoljstvo

TOM telefon prostovoljstvo mladostniki v stiski duševno zdravje otrok pomoč otrokom
