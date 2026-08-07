Postali ste družina in življenje ... teče dalje

Prihod dojenčka spremeni marsikaj. Dnevi dobijo nov ritem, urnik postane nekoliko manj predvidljiv, torba za na pot pa pridobi na velikosti in vsebini. Kljub temu ni razloga, da bi se morali odpovedati vsemu, kar vas osrečuje. Kavi v najljubši kavarni, sprehodu po mestu, sobotnemu dopoldnevu med mestnimi ulicami in tržnici ali spontanim izletom.

Prav to je bila tudi ideja natečaja Urbana mama, s katerim je Britax Römer iskal mamico, ki tudi po prihodu otroka ostaja zvesta sebi in svojemu življenjskemu slogu. Med številnimi prijavami je komisijo najbolj prepričala Ana, mlada mamica sinka Matea, diplomirana kozmetičarka in ustvarjalka vsebin, ki verjame, da materinstvo ne pomeni konca svobodnega življenjskega ritma, temveč njegovo nadgradnjo.

"Na natečaj sem se prijavila, ker sem želela ustvariti lep spomin na naše prve mesece kot družina. Zame biti urbana mama pomeni usklajevati materinstvo, delo in ustvarjanje vsebin, hkrati pa znati uživati v drobnih trenutkih, ki jih prinese vsak nov dan. Najbolj pa se kot družina veselimo vseh skupnih dogodivščin, ki so še pred nami."