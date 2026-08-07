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Postali ste družina in življenje ... teče dalje

P.R.
Novice 0
07. 08. 2026 00.15

Urbana mama Ana dokazuje, da se največje dogodivščine zdaj šele začnejo.

PR Baby Center

Prihod dojenčka spremeni marsikaj. Dnevi dobijo nov ritem, urnik postane nekoliko manj predvidljiv, torba za na pot pa pridobi na velikosti in vsebini. Kljub temu ni razloga, da bi se morali odpovedati vsemu, kar vas osrečuje. Kavi v najljubši kavarni, sprehodu po mestu, sobotnemu dopoldnevu med mestnimi ulicami in tržnici ali spontanim izletom.

Prav to je bila tudi ideja natečaja Urbana mama, s katerim je Britax Römer iskal mamico, ki tudi po prihodu otroka ostaja zvesta sebi in svojemu življenjskemu slogu. Med številnimi prijavami je komisijo najbolj prepričala Ana, mlada mamica sinka Matea, diplomirana kozmetičarka in ustvarjalka vsebin, ki verjame, da materinstvo ne pomeni konca svobodnega življenjskega ritma, temveč njegovo nadgradnjo.

"Na natečaj sem se prijavila, ker sem želela ustvariti lep spomin na naše prve mesece kot družina. Zame biti urbana mama pomeni usklajevati materinstvo, delo in ustvarjanje vsebin, hkrati pa znati uživati v drobnih trenutkih, ki jih prinese vsak nov dan. Najbolj pa se kot družina veselimo vseh skupnih dogodivščin, ki so še pred nami."

Prav dogodivščine bodo rdeča nit naslednjih mesecev. Ana bo kot ambasadorka Britax Römer na svojih kanalih in na instagram profiu Baby Centra delila ideje za družinske izlete, sprehode po mestu, uporabne nasvete za življenje z dojenčkom in iskrene utrinke vsakdana, v katerem bo pomembno vlogo igral tudi voziček Britax Römer RIO.

Z natečajem Urbana mama, je Britax Römer iskal mamico, ki tudi po prihodu otroka ostaja zvesta sebi in svojemu življenjskemu slogu.
Z natečajem Urbana mama, je Britax Römer iskal mamico, ki tudi po prihodu otroka ostaja zvesta sebi in svojemu življenjskemu slogu. FOTO: Tibor Golob

Ustvarjen za življenje v mestu

RIO ni bil ustvarjen z namenom, da bo le še en lep voziček. Nastal je za starše, ki tudi po rojstvu otroka radi ostanejo v gibanju. Za tiste, ki se odpravijo na jutranjo kavo, skočijo po opravkih, ujamejo prijatelje na kosilu ali se brez posebnega načrta spontano izgubijo med mestnimi ulicami.

S širino le 55 centimetrov in težo približno 10 kilogramov je dovolj kompakten za mestni tempo, hkrati pa dovolj udoben, da v njem otrok brezskrbno zaspi tudi med daljšim sprehodom. Z eno roko ga zložite v nekaj sekundah, z lahkoto ga pospravite v prtljažnik ali nesete po stopnicah, velika strehica z zaščito UPF 50+, zračna sedežna enota in popolnoma ležeč položaj pa poskrbijo, da se v njem dobro počuti tudi potnik.

RIO ne narekuje, kako naj bo videti vaše življenje z dojenčkom. Prilagodi se družini, njenemu ritmu in vsakodnevnim navadam in jih z lahkoto dohaja. To je filozofija, ki jo Britax Römer zagovarja že desetletja in jo Ana s svojo zgodbo vsak dan znova potrjuje.

Med številnimi prijavami je komisijo najbolj prepričala Ana, mlada mamica sinka Matea, ki verjame, da materinstvo ne pomeni konca svobodnega življenjskega ritma, temveč njegovo nadgradnjo.
Med številnimi prijavami je komisijo najbolj prepričala Ana, mlada mamica sinka Matea, ki verjame, da materinstvo ne pomeni konca svobodnega življenjskega ritma, temveč njegovo nadgradnjo.FOTO: Tibor Golob

Spremljajte njene mestne dogodivščine

Kako je videti običajen dan urbane mame? Kam se odpravi na sprehod z Mateom? Kje najraje spije kavo in katere kotičke mesta priporoča mladim družinam?

Odgovore boste v prihodnjih tednih našli na instagram profil Baby Center Slovenija, kjer bo Ana delila svoje najljubše trenutke, uporabne nasvete in navdih za vse starše, ki verjamejo, da se življenje z otrokom ne ustavi. Le nekoliko drugače nadaljuje.

Voziček Britax Römer RIO je na voljo v vseh prodajalnah Baby Center in v spletni trgovini babycenter.si.

Naročnik oglasa je Apollo d.o.o.

Britax Römer RIO baby center urbana mama otroški voziček
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