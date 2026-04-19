Pomembno opozorilo: Odpoklic otroške hrane zaradi nevarnih snovi

Sumljivi izdelek, kašica z okusom korenja in krompirja, je bil odkrit s strani kupca, ki ga ni zaužil, temveč takoj predal pristojnim organom. Laboratorijske analize so kasneje potrdile prisotnost nevarne snovi.

Proizvajalec je ob razkritju nemudoma sprožil odpoklic spornih izdelkov in iz previdnosti umaknil več serij otroške hrane s trgovskih polic v Avstriji. O podobnih primerih poročajo tudi iz nekaterih drugih evropskih držav, kjer so prav tako zasegli sumljive kozarčke.

"Učinkovina je zelo strupena in bi lahko bila že v majhni količini, namreč en miligram na kilogram telesne teže, smrtonosna. Vendar tega podganjega strupa v tej obliki ni tako lahko dobiti," je za 24ur.com pojasnil okoljski kemik Helmut Burtscher.