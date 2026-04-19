Pomembno opozorilo: Odpoklic otroške hrane zaradi nevarnih snovi

S.B.
Novice 0
19. 04. 2026 20.40

Avstrijske oblasti preiskujejo primer kontaminirane otroške hrane, potem ko so v enem od kozarčkov kašice znanega proizvajalca HiPP odkrili strup za podgane.

Otroške kašice Hipp

Sumljivi izdelek, kašica z okusom korenja in krompirja, je bil odkrit s strani kupca, ki ga ni zaužil, temveč takoj predal pristojnim organom. Laboratorijske analize so kasneje potrdile prisotnost nevarne snovi.

Proizvajalec je ob razkritju nemudoma sprožil odpoklic spornih izdelkov in iz previdnosti umaknil več serij otroške hrane s trgovskih polic v Avstriji. O podobnih primerih poročajo tudi iz nekaterih drugih evropskih držav, kjer so prav tako zasegli sumljive kozarčke.

"Učinkovina je zelo strupena in bi lahko bila že v majhni količini, namreč en miligram na kilogram telesne teže, smrtonosna. Vendar tega podganjega strupa v tej obliki ni tako lahko dobiti," je za 24ur.com pojasnil okoljski kemik Helmut Burtscher.

Preiskava kaže, da bi lahko šlo za namerno dejanje. Policija namreč preučuje možnost, da je podjetje tarča izsiljevanja, saj naj bi neznani storilci poslali grozilno pismo in trdili, da so izdelke zastrupili.

Čeprav do zastrupitve potrošnikov ni prišlo, primer povzroča veliko zaskrbljenost, saj gre za izdelke, namenjene dojenčkom. Preiskava se nadaljuje, oblasti pa poudarjajo, da je varnost potrošnikov zagotovljena z odpoklicem spornih serij.

Više si lahko preberete v spodnjem prispevku:

Podganji strup v otroški kašici: preventivno jih umikajo tudi s slovenskih polic
Vir: 24ur.com

odpoklic hrane HiPP varnost dojenčkov otročja prehrana varstvo potrošnikov
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Bibaleze
