Ko 160.000 evrov ni dovolj: bogate družine ostajajo brez varušk

Izkušene varuške danes ne prejemajo le visokih plač, temveč se pogajajo tudi o stanovanjih, zdravstvenem zavarovanju, plačanem dopustu in pokojninskih shemah. Eden najbolj zgovornih primerov prihaja iz sodelovanja z ugledno Manhattan Nanny and Staffing Agency, kjer je bila ena od varušk nedavno deležna ponudbe, ki bi bila še pred nekaj leti skoraj nepredstavljiva, je poročal The Times.

Izjemna ponudba, ki je bila zavrnjena

icon-expand Delo varuške, ki je bilo še nedavno slabo plačano, pogosto neformalno in brez osnovnih pravic, se v elitnem segmentu spreminja v visoko profesionaliziran poklic. FOTO: Adobe Stock

Družina z dvema otrokoma je varuški ponudila letno plačo v višini približno 138.000 evrov, poleg tega pa še lastno stanovanje na Manhattnu, zdravstveno zavarovanje, polno plačan letni dopust in celo pokojninski načrt. Takšen paket ugodnosti je bil v industriji varušk še pred kratkim praktično neznan. Kljub temu je kandidatka ponudbo zavrnila. Razlog ni bil v vsebini dela ali obsegu odgovornosti, temveč v dejstvu, da je vedela, da lahko na trgu doseže še boljše pogoje.

Še višja plača, še več ugodnosti – in še ena zavrnitev

Kmalu zatem je druga družina stopila korak dlje. Ponudila je približno 166.000 evrov letne plače, kakovostnejše stanovanje, dodatne ugodnosti in manjšo delovno obremenitev, saj je imela družina le enega otroka. Tudi ta ponudba ni bila sprejeta. Takšne zavrnitve jasno kažejo, da se razmerje moči na tem trgu spreminja. Vrhunske varuške se ne odločajo več zgolj na podlagi višine plače, temveč celostno presojajo delovne pogoje, kakovost življenja in dolgoročno varnost.

Zakaj so varuške danes v boljšem pogajalskem položaju?