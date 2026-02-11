Pisateljica, ki je otrokom dala krila domišljije – Ela Peroci

Med njenimi najbolj prepoznavnimi knjigami sta "Moj dežnik je lahko balon" in "Muca Copatarica", ki sta postali pravi klasiki sodobne slovenske pravljice. Njeni junaki in njihove zgodbe so pogosto navdih za domišljijske igre otrok, hkrati pa ponujajo vpogled v čustva, vrednote in radovednost, ki je značilna za otroško doživljanje sveta.

Čeprav gre za literaturo, ki se bere in občuduje, statistični podatki SURS ponujajo nekaj zanimivih vpogledov: po podatkih slovenskih registrov ima 146 prebivalcev priimek Balon, manj kot pet pa Dežnik ali Muca. Priimka Copatarica pa Statistični urad Republike Slovenije ni našel.

Zanimiv je tudi podatek iz Narodne in univerzitetne knjižnice, kjer so poročali, da je bilo leta 2024 v Sloveniji izdanih 451 knjig z zgodbami za otroke in mladino. To kaže na vztrajno moč otroške literature in njeno pomembnost v slovenskem kulturnem prostoru.