Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Pisateljica, ki je otrokom dala krila domišljije – Ela Peroci

B.R.
Novice 0
11. 02. 2026 14.15

Na današnji dan leta 1922 se je rodila Ela Peroci, ena najbolj cenjenih slovenskih pisateljic za otroke. Njena dela so že desetletja nepogrešljiv del otroštva številnih generacij, saj združujejo toplino, domišljijo in življenjske modrosti, ki so primerne tako za najmlajše kot za odrasle.

Muca Copatarica

Med njenimi najbolj prepoznavnimi knjigami sta "Moj dežnik je lahko balon" in "Muca Copatarica", ki sta postali pravi klasiki sodobne slovenske pravljice. Njeni junaki in njihove zgodbe so pogosto navdih za domišljijske igre otrok, hkrati pa ponujajo vpogled v čustva, vrednote in radovednost, ki je značilna za otroško doživljanje sveta.

Statistika in zanimivosti

Čeprav gre za literaturo, ki se bere in občuduje, statistični podatki SURS ponujajo nekaj zanimivih vpogledov: po podatkih slovenskih registrov ima 146 prebivalcev priimek Balon, manj kot pet pa Dežnik ali Muca. Priimka Copatarica pa Statistični urad Republike Slovenije ni našel.

Zanimiv je tudi podatek iz Narodne in univerzitetne knjižnice, kjer so poročali, da je bilo leta 2024 v Sloveniji izdanih 451 knjig z zgodbami za otroke in mladino. To kaže na vztrajno moč otroške literature in njeno pomembnost v slovenskem kulturnem prostoru.

Ela Peroci kot simbol slovenske otroške literature

Ela Peroci s svojimi deli ni le zabavala, ampak je tudi učila, spodbujala domišljijo in izražala spoštovanje do otroškega sveta. Njene zgodbe, polne topline, humorja in subtilnih življenjskih lekcij, so danes še vedno zelo aktualne in se berejo v šolah, vrtcih in doma. Njeno delo je pravi dokaz, kako močan vpliv ima kakovostna otroška literatura na razvoj empatije, ustvarjalnosti in bralne kulture.

Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
Preberi še
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
Tako lahko okrepimo otrokov besedni zaklad
Preberi še
Tako lahko okrepimo otrokov besedni zaklad
Kako otroku vzbuditi ljubezen do branja? S temi triki bo sam prosil za knjige
Preberi še
Kako otroku vzbuditi ljubezen do branja? S temi triki bo sam prosil za knjige
Knjige namesto ekranov: kako ustvariti bralno navdušenje pri fantih
Preberi še
Knjige namesto ekranov: kako ustvariti bralno navdušenje pri fantih
Kako branje spodbuja otrokov kognitivni razvoj in možgane
Preberi še
Kako branje spodbuja otrokov kognitivni razvoj in možgane
Učenje branja naj bo zabavno in prijetno doživetje
Preberi še
Učenje branja naj bo zabavno in prijetno doživetje
Boste zvečer, ko boste šli spat, skrbno pospravili svoje copate?
Preberi še
Boste zvečer, ko boste šli spat, skrbno pospravili svoje copate?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Ela Peroci slovenska otroška literatura Muca Copatarica Moj dežnik je lahko balon pravljice za otroke
Naslednji članek
Intervju

Žiga Florjan Sedevčič: "Hčerko moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati"

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1522