Tako čudovito ime je za hčerko izbrala znana Slovenka

S.B.
Novice 0
04. 03. 2026 11.15

Priljubljena primorska slovenska vplivnica in uspešna podjetnica Petra Parovel je razveselila z novico o rojstvu druge hčerkice. Preverite, kako posebno ime si je izbrala zanjo.

Petra Parovel

Koprčanka Petra Parovel, priljubljena slovenska športna vplivnica in uspešna podjetnica, je postala mama dveh hčera, saj se je njeni starejši hčerki Emili pridružila sestrica Anna Vita. Novico o rojstvu hčerkice je prvi objavil Petrin dolgoletni partner, Mitja in razveselil številne sledilce, ki so srečni družinici iskreno čestitali v komentarjih objave. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Kakšna porodna zgodba ... ampak o tem pozneje. Ker ona je tu. Anna Vita, dobrodošla v družini," je Petra zapisala v prvi objavi na Instagramu in dodala ganljive fotografije iz porodnišnice. Čestitkam sledilcev so se pridružile tudi čestitke mnogih znanih obrazov, med njimi Ane Praznik, Tinkare Fortuna, Alenke Husić, Tine Gaber in številnih drugih spletnih vplivnic. 

Čestitkam se pridružujemo tudi v uredništvu Bibaleze.si in družinici želimo čudovite skupne trenutke in vse lepo! 

 

petra parovel rodila hčerko
Novice

8 nasvetov za starše za podporo in tolažbo otrok

