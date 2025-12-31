Otroški jok prekinil 30-letno tišino v vasi

Njen krst je potekal v majhni vaški cerkvi pred hišo, kjer živi, obiskala pa ga je praktično celotna lokalna skupnost. Dogodek je postal tako izjemen, da je Lara postala glavna zanimivost kraja, obiskali pa so jo tudi številni radovedni ljudje iz sosednjih vasi.

Pagliara dei Marsi je skozi desetletja postala simbol demografskega upada v podeželski Italiji. Majhna skupnost se sooča s starajočo se populacijo, številne ulice in hiše pa dajejo občutek, da je življenje skoraj zamrlo – vse dokler Larin otroški jok ni prekinil dolgoletne tišine.

Vsi v vasi, ki šteje približno 20 prebivalcev, so se zbrali, da bi pozdravili Laro Bussi Trabucco – deklico, ki je postala simbol novega začetka.

Lara je hči Cinzie Trabucco in njenega partnerja Paola Bussija. Cinzia prihaja iz Rima, kjer je delala kot učiteljica glasbe. Zadnja leta pa živi v Pagliari dei Marsi, kjer si je želela ustvariti družino in se umakniti iz mestnega vrveža.

Starša sta z rojstvom Lare pridobila tudi določene državne spodbude, kot so enkratni 'baby bonus' v višini približno 1.000 evrov in mesečna otroška pomoč okoli 370 evrov, a opozarjata, da to še zdaleč ni dovolj za kakovostno življenje in vzgojo otrok, če ni zagotovljenih tudi drugih storitev in podpore.

Rojstvo Lare predstavlja redko veselje in simbol upanja za prebivalce Pagliare dei Marsi, hkrati pa odseva globlji demografski problem, s katerim se sooča Italija. Po podatkih italijanskega statističnega urada je država v letu 2024 zabeležila najmanjše število rojstev po dolgih letih – 369.944 – in se že šestnajsto leto zapored sooča z upadanjem rodnosti in hitro starajočo se populacijo.

Območje Abruzza je še posebej prizadeto, saj se je število rojstev v prvih sedmih mesecih leta 2025 zmanjšalo za več kot deset odstotkov glede na prejšnje leto. To močno vpliva na življenje v manjših vaseh, saj se šole zapirajo, zdravstvene storitve zmanjšujejo, prebivalstvo pa se stara in upada.

Čeprav rojstvo Lare prinaša veselje, še vedno ostajajo vprašanja o prihodnosti: kje bo obiskovala šolo, kako bodo zagotovili zdravstvene storitve in ali bo dovolj mladih družin, ki bi se vrnile ali se naselile v vasi. Podobni kraji po Italiji si prizadevajo najti rešitve – od gospodarskih spodbud do izboljšanja lokalne infrastrukture – a izzivi so še vedno veliki.