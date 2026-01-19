Toliko bodo višji otroški dodatki

Marca 2026 se bodo tradicionalno uskladili oziroma zvišali socialni transferji, kot so otroški dodatki, štipendije in denarna socialna pomoč.
Pravico do dodatka imajo družine, kjer povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ni presegal 1.269,24 evra. Pravico do otroškega dodatka lahko uveljavljajo starši oziroma druga oseba za otroka do dopolnjenega 18. leta starosti, ki ima stalno prebivališče in tudi živi v Republiki Sloveniji.
Skladno z napovedanim dvigom za 2,7 odstotka se bodo zvišali tudi konkretni zneski otroških dodatkov in drugih prejemkov. Za družine s tremi otroki v tretjem dohodkovnem razredu se bo otroški dodatek povečal za 8,48 evra na mesec, kar bo skupno znašalo 322,65 evra.
Podobno se bo za enega otroka v drugem dohodkovnem razredu dodatek povišal s 122,94 evra na 126,26 evra, kar bo prinašalo dodatnih 3,33 evra mesečno.
Če otrok živi v enostarševski družini, se otroški dodatek poveča za 30 odstotkov. Do tega povečanja so upravičeni otroci, pri katerih je drugi starš neznan, je umrl ali pa otrok po njem dejansko ne prejema preživnine oziroma drugih dohodkov.
Otroški dodatek se dodatno poveča še za 20 odstotkov za otroke, mlajše od štirih let, ki niso vključeni v vrtec.
Če sta izpolnjena oba pogoja, se povečanja seštevajo, kar pomeni, da je lahko otroški dodatek skupno višji za 50 odstotkov. Morebitne spremembe bo pristojno ministrstvo objavilo naknadno.
Uskladila se bo tudi višina cenzusa za državno štipendijo, ki bo znašala 1.328,28 evra na člana gospodinjstva, osnovna višina štipendije za starejše od 18 let v četrtem dohodkovnem razredu pa se bo zvišala na 148,58 evra, kar bo spodbujalo izobraževanje in omogočalo boljšo podporo študentom.
Koledar izplačil socialnih transferjev 2026: Vsi pomembni datumi
V nadaljevanju predstavljamo podroben terminski načrt izplačil socialnih transferjev za celotno leto 2026.
Januar 2026:
DS, Zois STIP – petek, 9. januar
PRO, SD, REJ – torek, 13. januar
OD, DVD, DNO – sreda, 14. januar
KDČ, DPID, SN – četrtek, 15. januar
DPID ODČ, DPID DR (poračun) – četrtek, 15. januar
Trajna DSP – OZP – torek, 20. januar
DSP I. obdelava – sreda, 21. januar
KD, VD – petek, 30. januar
DSP II. obdelava – sreda, 4. februar
Februar 2026:
DS, Zois STIP – torek, 10. februar
PRO, SD, REJ – sreda, 11. februar
OD, DVD, DNO – četrtek, 12. februar
KDČ, DPID, SN – petek, 13. februar
DPID ODČ, DPID DR (poračun) – ponedeljek, 16. februar
V, VI – ponedeljek, 16. februar
Trajna DSP – OZP – četrtek, 19. februar
DSP I. obdelava – petek, 20. februar
KD, VD – petek, 27. februar
DSP II. obdelava – četrtek, 5. marec
Marec 2026:
DS, Zois STIP – torek, 10. marec
PRO, SD, REJ – sreda, 11. marec
OD, DVD, DNO – četrtek, 12. marec
KDČ, DPID, SN – petek, 13. marec
DPID ODČ, DPID DR (poračun) – ponedeljek, 16. marec
ID – ponedeljek, 16. marec
Trajna DSP – OZP – četrtek, 19. marec
DSP I. obdelava – petek, 20. marec
KD, VD – torek, 31. marec
DSP II. obdelava – četrtek, 2. april
April 2026:
DS, Zois STIP – petek, 10. april
PRO, SD, REJ – ponedeljek, 13. april
OD, DVD, DNO – torek, 14. april
KDČ, DPID, SN – sreda, 15. april
DPID ODČ, DPID DR (poračun) – sreda, 15. april
Trajna DSP – OZP – petek, 17. april
DSP I. obdelava – ponedeljek, 20. april
KD, VD – četrtek, 30. april
DSP II. obdelava – torek, 5. maj
Maj 2026:
DS, Zois STIP – petek, 8. maj
PRO, SD, REJ – sreda, 13. maj
OD, DVD, DNO – četrtek, 14. maj
KDČ, DPID, SN – petek, 15. maj
DPID ODČ, DPID DR (poračun) – petek, 15. maj
V, VI – ponedeljek, 18. maj
Trajna DSP – OZP – sreda, 20. maj
DSP I. obdelava – četrtek, 21. maj
KD, VD – petek, 29. maj
DSP II. obdelava – četrtek, 4. junij
Junij 2026:
DS, Zois STIP – sreda, 10. junij
PRO, SD, REJ – četrtek, 11. junij
OD, DVD, DNO – petek, 12. junij
KDČ, DPID, SN – ponedeljek, 15. junij
DPID ODČ, DPID DR (poračun) – ponedeljek, 15. junij
ID – torek, 16. junij
Trajna DSP – OZP – sreda, 17. junij
DSP I. obdelava – četrtek, 18. junij
KD, VD – torek, 30. junij
DSP II. obdelava – četrtek, 2. julij
Julij 2026:
DS, Zois STIP – petek, 10. julij
PRO, SD, REJ – ponedeljek, 13. julij
OD, DVD, DNO – torek, 14. julij
KDČ, DPID, SN – sreda, 15. julij
DPID ODČ, DPID DR (poračun) – sreda, 15. julij
DSP I. obdelava – torek, 21. julij
Trajna DSP – OZP – sreda, 22. julij
KD, VD – petek, 31. julij
DSP II. obdelava – torek, 4. avgust
Avgust 2026:
DS, Zois STIP – ponedeljek, 10. avgust
PRO, SD, REJ – sreda, 12. avgust
OD, DVD, DNO – četrtek, 13. avgust
KDČ, DPID, SN – petek, 14. avgust
DPID ODČ, DPID DR (poračun) – petek, 14. avgust
Trajna DSP – OZP – sreda, 19. avgust
DSP I. obdelava – četrtek, 20. avgust
KD, VD – ponedeljek, 31. avgust
DSP II. obdelava – petek, 4. september
September 2026:
DS, Zois STIP – četrtek, 10. september
PRO, SD, REJ – petek, 11. september
OD, DVD, DNO – ponedeljek, 14. september
KDČ, DPID, SN – torek, 15. september
DPID ODČ, DPID DR (poračun) – torek, 15. september
ID – sreda, 16. september
Trajna DSP – OZP – petek, 18. september
DSP I. obdelava – ponedeljek, 21. september
KD, VD – sreda, 30. september
DSP II. obdelava – petek, 2. oktober
Oktober 2026:
DS, Zois STIP – petek, 9. oktober
PRO, SD, REJ – torek, 13. oktober
OD, DVD, DNO – sreda, 14. oktober
KDČ, DPID, SN – četrtek, 15. oktober
DPID ODČ, DPID DR (poračun) – četrtek, 15. oktober
V, VI – petek, 16. oktober
Trajna DSP – OZP – torek, 20. oktober
DSP I. obdelava – torek, 20. oktober
KD, VD – petek, 30. oktober
DSP II. obdelava – četrtek, 5. november
November 2026:
DS, Zois STIP – torek, 10. november
PRO, SD, REJ – sreda, 11. november
OD, DVD, DNO – četrtek, 12. november
KDČ, DPID, SN – petek, 13. november
DPID ODČ, DPID DR (poračun) – ponedeljek, 16. november
Trajna DSP – OZP – četrtek, 19. november
DSP I. obdelava – petek, 20. november
KD, VD – ponedeljek, 30. november
DSP II. obdelava – petek, 4. december
December 2026:
DS, Zois STIP – četrtek, 10. december
PRO, SD, REJ – petek, 11. december
OD, DVD, DNO – ponedeljek, 14. december
KDČ, DPID, SN – torek, 15. december
DPID ODČ, DPID DR (poračun) – torek, 15. december
ID – sreda, 16. december
Trajna DSP – OZP – četrtek, 17. december
DSP I. obdelava – petek, 18. december
VD – torek, 29. december
KD – četrtek, 31. december
DSP II. obdelava – torek, 5. januar 2027
Da bi vam olajšali razumevanje zgornjega seznama izplačil, so spodaj na voljo razlage kratic za posamezne vrste socialnih transferjev.
OD: otroški dodatek
DVD: dodatek za veliko družino
DNO: dodatek za nego otroka
PRO: pomoč ob rojstvu otroka
SD: starševski dodatek
DPID: delno plačilo za izgubljeni dohodek (vključno s prispevki)
SN: starševska nadomestila (vključno s prispevki ter prispevki za neplačan očetovski dopust)
KDČ: prispevki zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva
REJ: rejnine (vključno s prispevki)
ID: izvozne dajatve
V, VI: vinjete družina, vinjete invalidi
DPID DR: delno plačilo za izgubljeni dohodek družinskega pomočnika (vključno s prispevki)
DPID ODČ: oskrbovalec družinskega člana po ZDOSK
DS, Zois STIP: državne štipendije, Zoisove štipendije
DSP: denarna socialna pomoč
VD: varstveni dodatek
OZP: obvezni zdravstveni prispevek po ZZVZZ-T (vezano na trajno DSP)
KD: komunikacijski dodatek
