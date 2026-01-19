Bibaleze.si
Toliko bodo višji otroški dodatki

B.R.
Novice
19. 01. 2026

Od marca bodo socialni transferji, vključno z otroškimi dodatki in štipendijami, višji zaradi uskladitve z inflacijo. Preverite, koliko več denarja lahko pričakujejo družine in študenti v različnih dohodkovnih razredih.

Varčevanje

Marca 2026 se bodo tradicionalno uskladili oziroma zvišali socialni transferji, kot so otroški dodatki, štipendije in denarna socialna pomoč.

Pravico do dodatka imajo družine, kjer povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ni presegal 1.269,24 evra. Pravico do otroškega dodatka lahko uveljavljajo starši oziroma druga oseba za otroka do dopolnjenega 18. leta starosti, ki ima stalno prebivališče in tudi živi v Republiki Sloveniji.

Skladno z napovedanim dvigom za 2,7 odstotka se bodo zvišali tudi konkretni zneski otroških dodatkov in drugih prejemkov. Za družine s tremi otroki v tretjem dohodkovnem razredu se bo otroški dodatek povečal za 8,48 evra na mesec, kar bo skupno znašalo 322,65 evra.

Podobno se bo za enega otroka v drugem dohodkovnem razredu dodatek povišal s 122,94 evra na 126,26 evra, kar bo prinašalo dodatnih 3,33 evra mesečno.

Če otrok živi v enostarševski družini, se otroški dodatek poveča za 30 odstotkov. Do tega povečanja so upravičeni otroci, pri katerih je drugi starš neznan, je umrl ali pa otrok po njem dejansko ne prejema preživnine oziroma drugih dohodkov.

Otroški dodatek se dodatno poveča še za 20 odstotkov za otroke, mlajše od štirih let, ki niso vključeni v vrtec.

Če sta izpolnjena oba pogoja, se povečanja seštevajo, kar pomeni, da je lahko otroški dodatek skupno višji za 50 odstotkov. Morebitne spremembe bo pristojno ministrstvo objavilo naknadno.

Uskladila se bo tudi višina cenzusa za državno štipendijo, ki bo znašala 1.328,28 evra na člana gospodinjstva, osnovna višina štipendije za starejše od 18 let v četrtem dohodkovnem razredu pa se bo zvišala na 148,58 evra, kar bo spodbujalo izobraževanje in omogočalo boljšo podporo študentom.

Otroški dodatek 2026
Otroški dodatek 2026FOTO: Bibaleze.si

Koledar izplačil socialnih transferjev 2026: Vsi pomembni datumi

V nadaljevanju predstavljamo podroben terminski načrt izplačil socialnih transferjev za celotno leto 2026.

Januar 2026:

DS, Zois STIP – petek, 9. januar

PRO, SD, REJ – torek, 13. januar

OD, DVD, DNO – sreda, 14. januar

KDČ, DPID, SN – četrtek, 15. januar

DPID ODČ, DPID DR (poračun) – četrtek, 15. januar

Trajna DSP – OZP – torek, 20. januar

DSP I. obdelava – sreda, 21. januar

KD, VD – petek, 30. januar

DSP II. obdelava – sreda, 4. februar

Februar 2026:

DS, Zois STIP – torek, 10. februar

PRO, SD, REJ – sreda, 11. februar

OD, DVD, DNO – četrtek, 12. februar

KDČ, DPID, SN – petek, 13. februar

DPID ODČ, DPID DR (poračun) – ponedeljek, 16. februar

V, VI – ponedeljek, 16. februar

Trajna DSP – OZP – četrtek, 19. februar

DSP I. obdelava – petek, 20. februar

KD, VD – petek, 27. februar

DSP II. obdelava – četrtek, 5. marec

Marec 2026:

DS, Zois STIP – torek, 10. marec

PRO, SD, REJ – sreda, 11. marec

OD, DVD, DNO – četrtek, 12. marec

KDČ, DPID, SN – petek, 13. marec

DPID ODČ, DPID DR (poračun) – ponedeljek, 16. marec

ID – ponedeljek, 16. marec

Trajna DSP – OZP – četrtek, 19. marec

DSP I. obdelava – petek, 20. marec

KD, VD – torek, 31. marec

DSP II. obdelava – četrtek, 2. april

April 2026:

DS, Zois STIP – petek, 10. april

PRO, SD, REJ – ponedeljek, 13. april

OD, DVD, DNO – torek, 14. april

KDČ, DPID, SN – sreda, 15. april

DPID ODČ, DPID DR (poračun) – sreda, 15. april

Trajna DSP – OZP – petek, 17. april

DSP I. obdelava – ponedeljek, 20. april

KD, VD – četrtek, 30. april

DSP II. obdelava – torek, 5. maj

Maj 2026:

DS, Zois STIP – petek, 8. maj

PRO, SD, REJ – sreda, 13. maj

OD, DVD, DNO – četrtek, 14. maj

KDČ, DPID, SN – petek, 15. maj

DPID ODČ, DPID DR (poračun) – petek, 15. maj

V, VI – ponedeljek, 18. maj

Trajna DSP – OZP – sreda, 20. maj

DSP I. obdelava – četrtek, 21. maj

KD, VD – petek, 29. maj

DSP II. obdelava – četrtek, 4. junij

Junij 2026:

DS, Zois STIP – sreda, 10. junij

PRO, SD, REJ – četrtek, 11. junij

OD, DVD, DNO – petek, 12. junij

KDČ, DPID, SN – ponedeljek, 15. junij

DPID ODČ, DPID DR (poračun) – ponedeljek, 15. junij

ID – torek, 16. junij

Trajna DSP – OZP – sreda, 17. junij

DSP I. obdelava – četrtek, 18. junij

KD, VD – torek, 30. junij

DSP II. obdelava – četrtek, 2. julij

Julij 2026:

DS, Zois STIP – petek, 10. julij

PRO, SD, REJ – ponedeljek, 13. julij

OD, DVD, DNO – torek, 14. julij

KDČ, DPID, SN – sreda, 15. julij

DPID ODČ, DPID DR (poračun) – sreda, 15. julij

DSP I. obdelava – torek, 21. julij

Trajna DSP – OZP – sreda, 22. julij

KD, VD – petek, 31. julij

DSP II. obdelava – torek, 4. avgust

Avgust 2026:

DS, Zois STIP – ponedeljek, 10. avgust

PRO, SD, REJ – sreda, 12. avgust

OD, DVD, DNO – četrtek, 13. avgust

KDČ, DPID, SN – petek, 14. avgust

DPID ODČ, DPID DR (poračun) – petek, 14. avgust

Trajna DSP – OZP – sreda, 19. avgust

DSP I. obdelava – četrtek, 20. avgust

KD, VD – ponedeljek, 31. avgust

DSP II. obdelava – petek, 4. september

September 2026:

DS, Zois STIP – četrtek, 10. september

PRO, SD, REJ – petek, 11. september

OD, DVD, DNO – ponedeljek, 14. september

KDČ, DPID, SN – torek, 15. september

DPID ODČ, DPID DR (poračun) – torek, 15. september

ID – sreda, 16. september

Trajna DSP – OZP – petek, 18. september

DSP I. obdelava – ponedeljek, 21. september

KD, VD – sreda, 30. september

DSP II. obdelava – petek, 2. oktober

Oktober 2026:

DS, Zois STIP – petek, 9. oktober

PRO, SD, REJ – torek, 13. oktober

OD, DVD, DNO – sreda, 14. oktober

KDČ, DPID, SN – četrtek, 15. oktober

DPID ODČ, DPID DR (poračun) – četrtek, 15. oktober

V, VI – petek, 16. oktober

Trajna DSP – OZP – torek, 20. oktober

DSP I. obdelava – torek, 20. oktober

KD, VD – petek, 30. oktober

DSP II. obdelava – četrtek, 5. november

November 2026:

DS, Zois STIP – torek, 10. november

PRO, SD, REJ – sreda, 11. november

OD, DVD, DNO – četrtek, 12. november

KDČ, DPID, SN – petek, 13. november

DPID ODČ, DPID DR (poračun) – ponedeljek, 16. november

Trajna DSP – OZP – četrtek, 19. november

DSP I. obdelava – petek, 20. november

KD, VD – ponedeljek, 30. november

DSP II. obdelava – petek, 4. december

December 2026:

DS, Zois STIP – četrtek, 10. december

PRO, SD, REJ – petek, 11. december

OD, DVD, DNO – ponedeljek, 14. december

KDČ, DPID, SN – torek, 15. december

DPID ODČ, DPID DR (poračun) – torek, 15. december

ID – sreda, 16. december

Trajna DSP – OZP – četrtek, 17. december

DSP I. obdelava – petek, 18. december

VD – torek, 29. december

KD – četrtek, 31. december

DSP II. obdelava – torek, 5. januar 2027

Da bi vam olajšali razumevanje zgornjega seznama izplačil, so spodaj na voljo razlage kratic za posamezne vrste socialnih transferjev.

OD: otroški dodatek

DVD: dodatek za veliko družino

DNO: dodatek za nego otroka

PRO: pomoč ob rojstvu otroka

SD: starševski dodatek

DPID: delno plačilo za izgubljeni dohodek (vključno s prispevki)

SN: starševska nadomestila (vključno s prispevki ter prispevki za neplačan očetovski dopust)

KDČ: prispevki zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

REJ: rejnine (vključno s prispevki)

ID: izvozne dajatve

V, VI: vinjete družina, vinjete invalidi

DPID DR: delno plačilo za izgubljeni dohodek družinskega pomočnika (vključno s prispevki)

DPID ODČ: oskrbovalec družinskega člana po ZDOSK

DS, Zois STIP: državne štipendije, Zoisove štipendije

DSP: denarna socialna pomoč

VD: varstveni dodatek

OZP: obvezni zdravstveni prispevek po ZZVZZ-T (vezano na trajno DSP)

KD: komunikacijski dodatek

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
otroški dodatki socialni transferji 2026 višina otroških dodatkov izplačila socialnih transferjev državna pomoč družinam
