Toliko bodo višji otroški dodatki

Marca 2026 se bodo tradicionalno uskladili oziroma zvišali socialni transferji, kot so otroški dodatki, štipendije in denarna socialna pomoč.

Pravico do dodatka imajo družine, kjer povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ni presegal 1.269,24 evra. Pravico do otroškega dodatka lahko uveljavljajo starši oziroma druga oseba za otroka do dopolnjenega 18. leta starosti, ki ima stalno prebivališče in tudi živi v Republiki Sloveniji.

Skladno z napovedanim dvigom za 2,7 odstotka se bodo zvišali tudi konkretni zneski otroških dodatkov in drugih prejemkov. Za družine s tremi otroki v tretjem dohodkovnem razredu se bo otroški dodatek povečal za 8,48 evra na mesec, kar bo skupno znašalo 322,65 evra.

Podobno se bo za enega otroka v drugem dohodkovnem razredu dodatek povišal s 122,94 evra na 126,26 evra, kar bo prinašalo dodatnih 3,33 evra mesečno.

Če otrok živi v enostarševski družini, se otroški dodatek poveča za 30 odstotkov. Do tega povečanja so upravičeni otroci, pri katerih je drugi starš neznan, je umrl ali pa otrok po njem dejansko ne prejema preživnine oziroma drugih dohodkov.

Otroški dodatek se dodatno poveča še za 20 odstotkov za otroke, mlajše od štirih let, ki niso vključeni v vrtec.

Če sta izpolnjena oba pogoja, se povečanja seštevajo, kar pomeni, da je lahko otroški dodatek skupno višji za 50 odstotkov. Morebitne spremembe bo pristojno ministrstvo objavilo naknadno.

Uskladila se bo tudi višina cenzusa za državno štipendijo, ki bo znašala 1.328,28 evra na člana gospodinjstva, osnovna višina štipendije za starejše od 18 let v četrtem dohodkovnem razredu pa se bo zvišala na 148,58 evra, kar bo spodbujalo izobraževanje in omogočalo boljšo podporo študentom.