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Otroški dodatek prihaja že jutri, preverite, koliko boste prejeli

S.B.
Novice 0
11. 11. 2026 09.53

Družine, ki prejemajo otroški dodatek, bodo lahko na denar računale že ta teden. Novembrsko izplačilo bo namreč izvedeno v četrtek, 12. novembra 2026. Preverili smo uradne podatke Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter aktualno lestvico zneskov. Koliko otroškega dodatka pripada družinam z najnižjimi in koliko tistim z višjimi dohodki?

denar
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Kdaj bo novembra nakazan otroški dodatek?

Po uradnem terminskem načrtu izplačil javnih transferjev za leto 2026 bo otroški dodatek na bančnih računih v četrtek, 12. novembra. Na isti dan bosta izplačana tudi dodatek za veliko družino in dodatek za nego otroka.

Otroški dodatek se sicer praviloma izplačuje najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Novembra bodo upravičenci denar prejeli nekoliko pred običajnim rokom.

Koliko otroškega dodatka prejmejo starši?

Višina otroškega dodatka ni enaka za vse družine. Odvisna je predvsem od povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana in števila otrok, ki so upravičeni do prejemka.

Družine so razvrščene v osem dohodkovnih razredov. Pri tem velja, da družine z nižjimi dohodki prejmejo višji dodatek, znesek pa se povečuje tudi glede na vrstni red otroka.

Otroški dodatek bo izplačan 12. novembra.
Otroški dodatek bo izplačan 12. novembra.FOTO: Adobe Stock

Najvišji redni mesečni otroški dodatek za enega otroka znaša 147,69 evra, za drugega 162,45 evra, za tretjega in vsakega naslednjega pa 177,24 evra. Najnižji znesek za prvega otroka je 25,70 evra.

Zneski veljajo za otroka do konca osnovne šole oziroma najdlje do 18. leta. Za otroke, ki obiskujejo srednjo šolo, se v sedmem in osmem dohodkovnem razredu uporabljajo nekoliko drugačni zneski.

Dohodkovni razred (povprečni mesečni dohodek na osebo)1. otrok.2. otrok3. in naslednji otrok
1. do 241,49 €147,69 €162,45 €177,24 €
2. 241,50–402,50 €126,26 €139,58 €152,82 €
3. 402,51–483,01 €96,24 €107,56 €118,85 €
4. 483,02–563,50 €75,91 €86,61 €97,51 €
5. 563,51–711,12 €62,06 €72,42 €82,72 €
6. 711,13–858,67 €39,32 €49,21 €59,05 €
7. 858,68–1.100,20 €29,52 €39,32 €49,21 €
8. 1.100,21–1.328,28 €25,70 €35,53 €45,35 €

Kaj pa enostarševske družine?

Za otroke, ki živijo v enostarševskih družinah in izpolnjujejo zakonsko določene pogoje, se otroški dodatek poveča za 30 odstotkov.

To pomeni, da je lahko najvišji znesek za tretjega ali naslednjega otroka v prvem dohodkovnem razredu tudi 230,41 evra mesečno.

Pomembno pa je, da se dodatek ne poveča avtomatično vsaki družini, v kateri otrok živi samo z enim od staršev. Zakon določa posebne pogoje, med drugim glede preživnine in okoliščin, zaradi katerih drugi starš ne prispeva k preživljanju otroka.

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Kdo je upravičen do otroškega dodatka?

Otroški dodatek je namenjen družinam za pomoč pri preživljanju, vzgoji in izobraževanju otrok. Do njega je lahko upravičen eden od staršev oziroma druga oseba za otroka, ki ima prijavljeno prebivališče v Sloveniji in v državi tudi dejansko živi.

Pravica lahko pripada za otroka do dopolnjenega 18. leta starosti, če so izpolnjeni tudi drugi zakonsko določeni pogoji. O upravičenosti in višini dodatka odloča pristojni center za socialno delo, ki pri izračunu upošteva dohodke družine in število otrok.

Otroški dodatek tako za številne družine predstavlja pomembno pomoč pri pokrivanju stroškov, ki jih prinaša vzgoja in odraščanje otrok.

Vir: Gov.si

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