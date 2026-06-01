Ste med njimi? Od danes višji otroški dodatek za določene družine

Po podatkih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gre za ukrep, s katerim želi država izboljšati socialni položaj otrok, ki živijo v enostarševskih družinah, ter okrepiti njihovo finančno varnost.

Višji otroški dodatek ne velja za vse družine, temveč predvsem za enostarševske družine, ki so po prenovljeni definiciji zakona upravičene do dodatne podpore.

Po novi ureditvi se jim poleg višjega otroškega dodatka obetajo še nekatere druge ugodnosti, kot sta višja denarna socialna pomoč in dodatne točke pri razpisih za neprofitna stanovanja.

Skupno naj bi spremembe izboljšale položaj približno 8.000 otrok v Sloveniji.