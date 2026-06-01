Ste med njimi? Od danes višji otroški dodatek za določene družine

Po podatkih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gre za ukrep, s katerim želi država izboljšati socialni položaj otrok, ki živijo v enostarševskih družinah, ter okrepiti njihovo finančno varnost.
Kdo bo upravičen do višjega dodatka?
Višji otroški dodatek ne velja za vse družine, temveč predvsem za enostarševske družine, ki so po prenovljeni definiciji zakona upravičene do dodatne podpore.
Po novi ureditvi se jim poleg višjega otroškega dodatka obetajo še nekatere druge ugodnosti, kot sta višja denarna socialna pomoč in dodatne točke pri razpisih za neprofitna stanovanja.
Skupno naj bi spremembe izboljšale položaj približno 8.000 otrok v Sloveniji.
Spremembe pri otroškem dodatku in socialnih transferjih
Novela prinaša tudi širše spremembe sistema družinskih prejemkov. Med drugim se spreminjajo določila glede posameznih dodatkov in usklajevanja socialnih transferjev.
Hkrati se vsi socialni transferji, vključno z otroškim dodatkom, letno usklajujejo z inflacijo, kar pomeni, da se bodo zneski v letu 2026 zvišali za približno 2,7 odstotka.
Zakaj prihaja do sprememb?
Glavni cilj sprememb je prilagoditev sistema družinskih prejemkov dejanskim življenjskim stroškom ter boljša zaščita ranljivih skupin, predvsem otrok v enostarševskih družinah.
Kot poudarjajo na pristojnem ministrstvu, gre za ukrepe, ki naj bi dolgoročno prispevali k večji socialni pravičnosti in boljši podpori družinam v stiski.
Kaj to pomeni za družine?
Za del družin to pomeni višje mesečne prejemke, za druge pa predvsem spremembe pri uvrščanju v dohodkovne razrede in dodatne pravice, ki jih zakon uvaja postopoma.
Novi sistem naj bi tako bolj ciljno podpiral tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo, hkrati pa ohranil obstoječe pravice večine upravičencev.
