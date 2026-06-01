Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Ste med njimi? Od danes višji otroški dodatek za določene družine

Bibaleze.si
Novice 0
01. 06. 2026 12.44

Danes se začne uporabljati novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki prinaša pomembne spremembe na področju družinskih prejemkov. Ena ključnih novosti je višji otroški dodatek za določene skupine družin, predvsem za enostarševske gospodinjstva, ki lahko po novem prejmejo tudi do 30 odstotkov višje izplačilo.

denar

Po podatkih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gre za ukrep, s katerim želi država izboljšati socialni položaj otrok, ki živijo v enostarševskih družinah, ter okrepiti njihovo finančno varnost.

Kdo bo upravičen do višjega dodatka?

Višji otroški dodatek ne velja za vse družine, temveč predvsem za enostarševske družine, ki so po prenovljeni definiciji zakona upravičene do dodatne podpore.

Po novi ureditvi se jim poleg višjega otroškega dodatka obetajo še nekatere druge ugodnosti, kot sta višja denarna socialna pomoč in dodatne točke pri razpisih za neprofitna stanovanja.

Skupno naj bi spremembe izboljšale položaj približno 8.000 otrok v Sloveniji.

Ena ključnih novosti je višji otroški dodatek za določene skupine družin, predvsem za enostarševske gospodinjstva, ki lahko po novem prejmejo tudi do 30 odstotkov višje izplačilo.
Ena ključnih novosti je višji otroški dodatek za določene skupine družin, predvsem za enostarševske gospodinjstva, ki lahko po novem prejmejo tudi do 30 odstotkov višje izplačilo.FOTO: Shutterstock

Spremembe pri otroškem dodatku in socialnih transferjih

Novela prinaša tudi širše spremembe sistema družinskih prejemkov. Med drugim se spreminjajo določila glede posameznih dodatkov in usklajevanja socialnih transferjev.

Hkrati se vsi socialni transferji, vključno z otroškim dodatkom, letno usklajujejo z inflacijo, kar pomeni, da se bodo zneski v letu 2026 zvišali za približno 2,7 odstotka.

Vse pravice in ugodnosti staršev na enem mestu
Preberi še
Vse pravice in ugodnosti staršev na enem mestu

Zakaj prihaja do sprememb?

Glavni cilj sprememb je prilagoditev sistema družinskih prejemkov dejanskim življenjskim stroškom ter boljša zaščita ranljivih skupin, predvsem otrok v enostarševskih družinah.

Kot poudarjajo na pristojnem ministrstvu, gre za ukrepe, ki naj bi dolgoročno prispevali k večji socialni pravičnosti in boljši podpori družinam v stiski.

Kaj to pomeni za družine?

Za del družin to pomeni višje mesečne prejemke, za druge pa predvsem spremembe pri uvrščanju v dohodkovne razrede in dodatne pravice, ki jih zakon uvaja postopoma.

Novi sistem naj bi tako bolj ciljno podpiral tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo, hkrati pa ohranil obstoječe pravice večine upravičencev.

otroški dodatek enostarševske družine družinski prejemki socialni transferji državna pomoč
Prejšnji članek
Vzgoja in vrtec

Majhne navade, ki otroke učijo odgovornosti do planeta

Naslednji članek
Svet slavnih

Branko Đurić Đuro hčerko poimenoval po jogurtu

Bibaleze.si Spremembe pri otroških dodatkih: 20-odstotnega pribitka ne bo
Bibaleze.si Boste med upravičenci? Obeta se 30-odstotno povečanje otroškega dodatka
24ur.com Nekaterim družinam skoraj za tretjino višji otroški dodatek
Bibaleze.si Dodatek za veliko družino: Kdaj bo izplačan v 2026?
Cekin.si Preverite, ali ste upravičeni do višjega otroškega dodatka
Cekin.si Več denarja za rejnike: Vlada sprejela pomembne spremembe zakona o rejništvu
Cekin.si Izplačan bo dodatek za veliko družino. Preverite, koliko boste prejeli
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1734