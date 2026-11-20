20. novembra zaznamujemo svetovni dan otrok, ki nas vsako leto spomni na pomen otrokovih pravic, njihovega varstva in ustvarjanja okolja, v katerem lahko vsak otrok odrašča varno, sprejeto in spoštovano. Letos mineva 37 let od sprejetja Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, enega najpomembnejših mednarodnih dokumentov, ki otrokom priznava posebne pravice in določa odgovornost odraslih ter držav pri njihovem zagotavljanju. A čeprav so otrokove pravice zapisane v mednarodnih dokumentih in zakonodaji, je njihovo uresničevanje v vsakdanjem življenju še vedno velik izziv. Otroci po svetu še vedno odraščajo v razmerah, zaznamovanih z vojnami, revščino, nasiljem, zanemarjanjem in izključevanjem. Tudi v okolju, kjer so osnovne pravice večinoma zagotovljene, pa se moramo vprašati, ali otroke zares poslušamo, upoštevamo njihova mnenja in spoštujemo njihove občutke.

Otroci ne potrebujejo le naših obljub, ampak predvsem naša dejanja

Ob svetovnem dnevu otrok v Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) poudarjajo, da se otrokove pravice začnejo pri odraslih. Ne gre namreč zgolj za velike odločitve, zakone in družbene politike, temveč predvsem za vsakodnevne odnose. Se otroku znamo zares posvetiti? Ga poslušamo, tudi kadar se z njegovim mnenjem ne strinjamo? Mu dovolimo izraziti žalost, jezo in strah? Mu postavljamo razumne meje, ne da bi ga pri tem poniževali ali strašili? Otroci potrebujejo odrasle, ki jim znajo prisluhniti, jih podpreti in jim dati občutek, da so pomembni. Predvsem pa potrebujejo okolje, v katerem se lahko počutijo varne in sprejete. "Prepogosto od otrok pričakujemo, da se bodo prilagodili svetu odraslih, premalokrat pa se vprašamo, ali smo odrasli pripravljeni prisluhniti njim in spremeniti tudi kaj pri sebi. Otroci ne potrebujejo le naših obljub, ampak predvsem naša dejanja. Vsak dan, ne le ob svetovnem dnevu otrok," poudarja Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije.

icon-expand Otroci potrebujejo odrasle, ki jim znajo prisluhniti, jih podpreti in jim dati občutek, da so pomembni. FOTO: Adobe Stock

Starševstvo ni le odločitev, ampak dolgoročna odgovornost

Pomemben del razmisleka o otrokovih pravicah je tudi starševstvo. Imeti otroka pomeni prevzeti odgovornost, ki se ne konča z zagotavljanjem hrane, oblačil, strehe nad glavo in šolanja. Otrok potrebuje tudi čustveno varnost, pozornost, sprejemanje, spoštovanje in odraslega, na katerega se lahko zanese. Starševstvo je velika življenjska odgovornost, o kateri se moramo znati pogovarjati odkrito in brez obsojanja. Vsi ljudje si ne želijo otrok in tudi odločitev, da nekdo ne bo postal starš, je treba spoštovati. A vsak otrok si zasluži odrasle, ki si ga želijo, ga sprejemajo in so pripravljeni prevzeti odgovornost za njegovo odraščanje. Prav zato je pomembno, da se ob svetovnem dnevu otrok ne sprašujemo le, kakšne pravice imajo otroci na papirju, temveč tudi, kakšno otroštvo jim omogočamo v resničnem življenju.

Kdo bo skrbel za otrokove pravice v Sloveniji?

V ZPMS ob letošnjem svetovnem dnevu otrok opozarjajo tudi na vprašanje, ki ga odpirajo že več desetletij: bo Slovenija po 35 letih prizadevanj končno dobila varuha otrokovih pravic? Neodvisno zastopanje in varovanje interesov otrok je pomembno za zagotavljanje, da so njihovi glasovi slišani tudi takrat, ko sami težko opozorijo na krivice ali ne vedo, kam se obrniti po pomoč. Zveza prijateljev mladine Slovenije že desetletja deluje na področju zagovorništva otrokovih pravic in pomoči otrokom ter družinam. Med njihovimi pomembnimi programi so Otroški parlamenti, v okviru katerih otroci izražajo svoja mnenja in sodelujejo pri razpravah o temah, ki jih zadevajo. S humanitarnima programoma Eno srce in Pomežik soncu pomagajo otrokom in družinam v stiski ter otrokom omogočajo dostop do počitnic in dejavnosti. Pomembno vlogo ima tudi TOM telefon, ki otrokom in mladostnikom ponuja prostor za pogovor, podporo in pomoč.

icon-expand telefon FOTO: Adobe Stock

TOM telefon praznuje 36 let: Odgovor je pogovor

Letošnji svetovni dan otrok ima za TOM telefon še poseben pomen. Prav 20. novembra 1990 je namreč začel delovati na pobudo otrok, ki so leto prej na Otroškem parlamentu opozorili, da potrebujejo svoj telefon, na katerega bi se lahko obrnili, kadar potrebujejo pogovor ali pomoč. Letos tako praznuje že 36 let delovanja. V vseh teh letih se je svet močno spremenil, spremenili so se tudi izzivi, s katerimi se srečujejo otroci in mladostniki. Toda temeljno sporočilo TOM telefona ostaja enako: Odgovor je pogovor. In prav to je morda eno najpomembnejših sporočil letošnjega svetovnega dneva otrok. Otroci ne potrebujejo popolnih odraslih, potrebujejo pa odrasle, ki so pripravljeni biti ob njih, jih slišati, razumeti in jim pomagati. Otrokove pravice niso tema, ki bi se je morali spomniti samo 20. novembra. Uresničujemo jih vsak dan, v družini, vrtcu, šoli in širši družbi. Z vsakim pogovorom, poslušanjem, objemom in odločitvijo, da otroka vzamemo resno.