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Otrok v vodi ne kriči: znaki tihega utapljanja, ki jih mora poznati vsak starš

S.B.
Novice 0
12. 07. 2026 04.00

Ko pomislimo na utapljanje, si pogosto predstavljamo otroka, ki glasno kliče na pomoč, maha z rokami in se močno bori za življenje. V resnici je slika lahko popolnoma drugačna.

utopitev

Strokovnjaki za varnost v vodi opozarjajo, da je utapljanje pogosto tiho, hitro in neopazno. Otrok v težavah običajno nima časa ali možnosti, da bi zaklical, saj se telo osredotoča na osnovno potrebo, dihanje. Prav zato lahko do nesreče pride tudi takrat, ko je odrasla oseba v bližini.

Zakaj otrok med utapljanjem pogosto ne kriči?

Pri utapljanju voda ovira dihanje, zato otrok pogosto ne more hkrati klicati na pomoč, mahati in se obdržati nad gladino. Gibanje je lahko zelo omejeno in od daleč lahko celo izgleda, kot da se otrok samo igra.

Prav zato strokovnjaki opozarjajo, da starši ne smejo čakati na očitne znake, kot so kričanje ali močno pljuskanje. Pri vodi je pomembna stalna, aktivna pozornost.

Večina utopitev se zgodi v trenutku nepozornosti.
Večina utopitev se zgodi v trenutku nepozornosti. FOTO: Adobe Stock

Znaki, da je otrok v vodi lahko v nevarnosti

Vsak starš bi moral poznati naslednje opozorilne znake:

1. Glava je prenizko v vodi

Otrokova usta so tik ob gladini ali celo pod njo. Lahko poskuša dvigniti glavo, vendar mu ne uspe.

2. Nepravilen položaj telesa

Otrok je lahko skoraj navpično v vodi, brez običajnega plavanja z nogami. Lahko izgleda, kot da "stoji" v vodi, vendar se ne premika naprej.

3. Prazen ali steklen pogled

Otrok lahko gleda v eno točko, oči ima napol zaprte ali deluje nenavadno odsoten.

4. Neuspešno poskuša plavati proti robu

Otrok morda premika roke in noge, vendar se ne premika naprej ali se ne more približati varnemu mestu.

5. Nenadna tišina

Če se otrok, ki je bil prej glasen in igriv, nenadoma umiri, je to lahko opozorilni znak. Pri majhnih otrocih je tišina ob vodi lahko razlog za takojšnjo preverbo.

Pri utapljanju voda ovira dihanje, zato otrok pogosto ne more hkrati klicati na pomoč, mahati in se obdržati nad gladino.
Pri utapljanju voda ovira dihanje, zato otrok pogosto ne more hkrati klicati na pomoč, mahati in se obdržati nad gladino.FOTO: Adobe Stock

"Samo za nekaj sekund" je lahko nevarno

Ena največjih napak pri varnosti otrok ob vodi je prepričanje, da se nič ne more zgoditi v kratkem času. Strokovnjaki opozarjajo, da se lahko otrok znajde v življenjsko nevarni situaciji zelo hitro, tudi v plitvi vodi.

Posebno nevarni so trenutki, ko odrasli:

- pogledajo telefon,

- se zamotijo s pogovorom,

- pripravljajo hrano ali pijačo,

- mislijo, da nekdo drug spremlja otroka.

Pri nadzoru otrok v vodi velja pravilo: ena odrasla oseba naj bo ves čas odgovorna za opazovanje otroka.

Največja zaščita je preventiva

Čeprav je učenje plavanja pomemben del varnosti, strokovnjaki poudarjajo, da tudi otrok, ki zna plavati, še vedno potrebuje nadzor.

Med najpomembnejše ukrepe sodijo:

- stalni nadzor odrasle osebe,

- učenje plavanja in varnega vedenja v vodi,

- uporaba ustreznih rešilnih jopičev pri dejavnostih, kjer so potrebni,

- varovanje bazenov in preprečevanje nenadzorovanega dostopa otrok do vode,

- poznavanje osnov prve pomoči in oživljanja.

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Voda naj bo prostor veselja, ne strahu

Poletje, bazeni, morje in jezera so za otroke vir veselja in nepozabnih spominov. Namen opozoril ni ustvarjanje strahu, ampak večja pripravljenost staršev.

Najpomembnejše pravilo ostaja preprosto: ko je otrok v vodi ali ob njej, mora biti odrasla oseba vedno zbrano prisotna. Ker pri utapljanju pogosto ni kričanja, ni opozorila in ni časa za čakanje.

Vir: CDC

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