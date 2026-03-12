Drama v porodnišnici: Starša sama pomagala na svet otroku s popkovino okoli vratu

Dogodek se je zgodil 21. februarja v porodnišnici John Radcliffe Hospital Women's Centre v mestu Oxford v Združenem kraljestvu. Porod je bil ocenjen kot tvegan, saj ima mati Jo več zdravstvenih težav, poleg tega se je porod začel dva tedna prezgodaj.

Ko je porod napredoval, naj bi babica začela paničariti in je zapustila sobo. Po besedah staršev se je za nekaj časa vrnila, nato pa jo je ponovno zapustila, zaradi česar sta zakonca ostala sama. Oče Matt Gray, nekdanji tehnik nujne medicinske pomoči, je hitro spoznal, da bosta morala porod dokončati sama.

Nadel sem si rokavice in vedel, da bomo morali otroka spraviti na svet sami, je povedal. Le nekaj minut kasneje se je rodila deklica Cleo.