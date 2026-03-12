Drama v porodnišnici: Starša sama pomagala na svet otroku s popkovino okoli vratu

Dogodek se je zgodil 21. februarja v porodnišnici John Radcliffe Hospital Women's Centre v mestu Oxford v Združenem kraljestvu. Porod je bil ocenjen kot tvegan, saj ima mati Jo več zdravstvenih težav, poleg tega se je porod začel dva tedna prezgodaj.
Ko je porod napredoval, naj bi babica začela paničariti in je zapustila sobo. Po besedah staršev se je za nekaj časa vrnila, nato pa jo je ponovno zapustila, zaradi česar sta zakonca ostala sama. Oče Matt Gray, nekdanji tehnik nujne medicinske pomoči, je hitro spoznal, da bosta morala porod dokončati sama.
Nadel sem si rokavice in vedel, da bomo morali otroka spraviti na svet sami, je povedal. Le nekaj minut kasneje se je rodila deklica Cleo.
Ko se je otrok rodil, je oče opazil, da ima deklica popkovino ovito okoli vratu – zaplet, ki lahko med porodom predstavlja resno nevarnost. Mattu je uspelo popkovino previdno odstraniti in deklico očistiti ter osušiti, preden jo je predal materi.
Medicinsko osebje se je v sobo vrnilo nekaj minut pozneje, ko je Jo že držala novorojenko v naročju. Bilo je zastrašujoče. Vse bi se lahko končalo veliko slabše, je mati povedala za lokalni časopis Banbury Guardian.
Bolnišnica se je opravičila
Bolnišnico upravlja organizacija Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, ki se je družini za dogodek opravičila in sporočila, da bodo primer temeljito preiskali.
Starša sta medtem vložila tudi uradno pritožbo pri pristojnih institucijah. Po njunih besedah je bilo najhuje to, da v ključnem trenutku nista mogla priklicati pomoči, saj je bil gumb za klic osebja nedosegljiv.
Kljub dramatičnemu začetku življenja pa je z deklico Cleo vse v redu. Za družino je najpomembneje, da se je porod, ki bi se lahko končal tragično, na koncu iztekel srečno.
Vir: Yahoo News, Roditelji, Banbury Guardian
