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Ogrnjen v slovensko zastavo je osvojil srca navijačev

L.G.
Novice 0
31. 07. 2026 03.15

Med tekmami evropskega prvenstva za košarkarje do 18 let je pozornost številnih navijačev pritegnil mlad Slovenec s tribun. Njegovo iskreno in čustveno navijanje za slovensko reprezentanco so ujeli tudi organizatorji prvenstva, posnetek pa je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih.

Mladi navijač - FIBA

V videu, ki ga je objavila FIBA pod naslovom "Slovenia's Number 1 Fan", je mogoče videti mladega slovenskega navijača, ogrnjenega v slovensko zastavo, kako z vsem srcem spremlja tekmo reprezentance. Na njegovem obrazu se izmenjujejo napetost, veselje in ponos, ob uspešnih potezah pa navdušeno poskakuje in spodbuja igralce.

Še posebej ganljiv je trenutek, ko objame enega od slovenskih košarkarjev, za katerega številni komentatorji domnevajo, da je njegov brat. Prav ta pristna povezanost in iskrena čustva so se dotaknili številnih gledalcev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pod objavo so se hitro začeli vrstiti odzivi. 'To je slovenski športni duh v najlepši luči. Ni čudno, da tako majhna država premore toliko vrhunskih športnikov', je zapisal eden od uporabnikov. Drugi je dodal, da fant s svojo energijo in strastjo kaže, da ga v prihodnosti čaka svetla športna pot. Mnogi pa so poudarili predvsem, kako lepo je videti otroka, ki tako iskreno izraža svojo podporo in navdušenje.

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Prav takšni prizori pogosto spomnijo, da šport ni sestavljen le iz rezultatov, medalj in lestvic. Velik del njegove čarobnosti ustvarjajo tudi navijači, ki s svojo energijo, podporo in čustvi poskrbijo za nepozabne trenutke. Mnogi so v mladem Slovencu prepoznali tisto pristno navdušenje, ki ga imajo otroci in mladostniki, ko z vsem srcem podpirajo svojo ekipo.

Čeprav je bil v središču dogajanja na igrišču boj za zmago, je splet tokrat osvojil nekdo s tribun. Njegovi iskreni odzivi, veselje in ponos so navdušili številne uporabnike ter dokazali, da imajo lahko včasih največji pečat na športnem dogodku prav najbolj srčni navijači.

Vir: Facebook

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
navijači košarka športni duh fiba
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