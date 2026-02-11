Ukradeni otroci: Starši ogorčeni nad zavrnitvijo poročila

Parlamentarna preiskovalna komisija o domnevno ukradenih otrocih je zavrnila vmesno poročilo, pri čemer so proti glasovali le poslanci Gibanja Svoboda. Društvo Izginuli otroci Slovenije je nad odločitvijo močno razočarano in je poslance, ki so glasovali proti, nagovorilo s čustvenim pismom. Posebej so ogorčeni nad predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič , ki je sprva obljubila podporo, nato pa očitala komisiji, da so oskrunili grob", ko je predlagala nadaljevanje dela tudi v naslednjem mandatu.

Romana Jelen, ena od zaslišanih prič iz Zgornjega Gruškovja, je odločitev komentirala kot skrajno neresno in nepošteno do vseh mam in do nas, ki smo zdaj najbolj obravnavani v tem sistemu." Njena družina je ena redkih, ki je imela pokopano truplo dojenčice, ki je starši niso nikoli videli. Po rojstvu so njeno sestro s Ptuja odpeljali v Maribor, 14 dni pozneje pa družini sporočili, da je dojenčica umrla.

Decembra lani je družina na lastno željo izkopala zapečateno krsto, da bi preverila DNK in odkrila resnico. Tožilec se je odločil na podlagi vse dokumentacije, ki dejansko ni bila ustrezna. Na vsakem dokumentu je bila neka napaka, kar je vzbujalo sum," je pojasnila Jelenova. Dodala je, da poslanci niso grebljali po grobu", kar naj bi bilo jasno vsem prisotnim in kar je želela sporočiti tudi gospe Zupančič.

Celoten prispevek si lahko preberete na 24ur.com.