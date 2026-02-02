Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen

Floridski par je vložil tožbo proti kliniki za plodnost IVF Life, Inc. (Fertility Center of Orlando) in zdravniku dr. Miltonu McNicholu , potem ko je DNK-analiza razkrila, da njuna novorojena hči ni biološko povezana z njima, kljub temu da sta uporabljala lastne spolne celice pri postopku zunajtelesne oploditve (IVF). Kot so zapisali na spletni strani WESH, sta zakonca v sodnih dokumentih zaradi zaščite zasebnosti identificirana kot John Doe in Jane Doe.

Par je skupaj s kliniko ustvaril tri zarodke iz njunih jajčec in sperme. Eden izmed njih je bil marca 2025 vsajen v maternico žene, kar je privedlo do polne nosečnosti in rojstva zdrave deklice 11. decembra 2025. Sprva ni bilo videti nič nenavadnega, dokler starša nista opazila fizičnih značilnosti otroka, ki so očitno odstopale od pričakovanih glede na njuno etnično ozadje. Zaradi tega sta se odločila opraviti DNK-test, ki je nato potrdil, da deklica ni biološko povezana z nobenim od staršev, kar pomeni, da je bil vsajen napačen zarodek. Kot so poročali na People.com , sta bila zakonca presenečena in zmedena zaradi izida testa.

Čeprav par poudarja, da ima globoko čustveno vez z deklico, ki sta jo nosila in rodila, trdita, da je pravno in moralno prav, da je združena s svojimi biološkimi starši. V tožbi navajata tudi, da se bojita, da je nekdo drug morda noseč z njunimi biološko povezanimi zarodki ali pa jih že vzgaja kot svoje otroke.

Par je zahteval, da sodišče izda odredbe, med drugim:

nemudno obvestilo vseh pacientov, ki so imeli zarodke v skladiščenju pred vsaditvijo, skupaj z njihovimi pravicami in kopijo tožbe;

brezplačno genetsko testiranje za vse paciente in njihove otroke, rojene s pomočjo postopkov iste klinike v zadnjih petih letih;

razkritje morebitnih neskladij v starševstvu, ugotovljenih s takšnimi testi.

Kot so zapisali na spletni strani WPTV, je par kliniki 5. januarja 2026 posredoval prošnjo za sodelovanje pri povezavi deklice z njenimi biološkimi starši in ugotavljanju usode preostalih zarodkov, vendar do zdaj ni prejel nobenega resnega odgovora.

Po poročanju ABC7 News je klinika izdala uradno izjavo, da aktivno sodeluje pri preiskavi, da bi ugotovili vir napake, ki je povzročila rojstvo otroka, ki ni biološko povezan s starši. Klinika je navedla, da sodeluje z več institucijami in skuša določiti, kje in kdaj je prišlo do napake, ter poudarila, da je njena prioriteta transparentnost in dobrobit pacientov in otroka.