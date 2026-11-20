Nina je ob tej priložnosti objavila čudovito črno-belo družinsko fotografijo, na kateri z možem v naročju držita novorojenko. Ob njej je zapisala le dve besedi: "Mia Nina." Tako je razkrila tudi ime svoje prvorojenke, ki ima prav posebno simboliko. Deklica namreč nosi tudi mamino ime. Pod objavo so se hitro začele vrstiti čestitke in lepe želje. Med tistimi, ki so se razveselili nove družinske članice, je bila tudi Kaja Casar, s katero se je Nina spoprijateljila med sodelovanjem v šovu Sanjski moški.

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Ljubezen je našla po koncu šova

Nino Savnik so gledalci spoznali leta 2021, ko je v prvi sezoni oddaje Sanjski moški skupaj z drugimi tekmovalkami iskala ljubezen Gregorja Čeglaja. Čeprav v oddaji ni našla svojega sanjskega moškega, jo je prava ljubezenska zgodba čakala zunaj televizijskih kamer. Svojega današnjega moža Stefana je spoznala poleti 2021, ko je opravljala prakso na hotelski recepciji, on pa je delal kot kuharski mojster. Njuna zgodba se je začela v hotelu, kjer so se po Nininih besedah sprva začele pojavljati tudi malice, ki sploh niso bile na jedilniku. Kmalu se je med njima razvila ljubezen. Avgusta 2025 sta svojo zvezo okronala s poroko v Beogradu, od koder prihaja Stefan. Na poročnem slavju so se zbrali slovenski in srbski svatje, med povabljenimi pa so bili tudi nekateri obrazi iz šova Sanjski moški.

Junija razkrila, da pričakujeta prvega otroka

Da se bo njuna družina povečala, sta Nina in Stefan sporočila junija letos. Nosečnost sta razkrila z romantičnim videoposnetkom, v katerem sta pokazala pozitiven nosečniški test, otroške nogavičke in nežne skupne trenutke ob morju. Ob objavi sta zapisala: Hvala, življenje. Avgusta sta razkrila še spol otroka. Pričakovala sta deklico, ki sta jo takrat ljubkovalno poimenovala njuna mala princeska. Zdaj je njuna želja postala resničnost. Družina se je povečala za deklico Mio Nino, Nino pa čaka novo, čudovito življenjsko poglavje – materinstvo. Novopečenima staršema iskreno čestitamo!