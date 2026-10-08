Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega razkrila, da pod srcem nosi deklico

"Beležim najpomembnejše trenutke z nosečniškim trebuščkom in najino princesko," je ob fotografijah na Instagramu zapisala Nina in razkrila, da v njeno življenje prihaja mala princeska.

Na fotografijah Nina ponosno pozira z nosečniškim trebuščkom in ovekovečuje posebno obdobje, ki ga doživlja pred prihodom svoje deklice. Rožnati srčki v zapisu pa so jasno namignili, da bo družina kmalu dobila novo članico.