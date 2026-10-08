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Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega razkrila, da pod srcem nosi deklico

S.B.
Novice 0
08. 10. 2026 01.15

Nina Savnik je s svojimi sledilci delila posebno novico. Nekdanja resničnostna zvezdnica in tekmovalka šova Sanjski moški je objavila čudovite nosečniške fotografije in razkrila, da pod srcem nosi deklico.

nina savnik
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"Beležim najpomembnejše trenutke z nosečniškim trebuščkom in najino princesko," je ob fotografijah na Instagramu zapisala Nina in razkrila, da v njeno življenje prihaja mala princeska.

Na fotografijah Nina ponosno pozira z nosečniškim trebuščkom in ovekovečuje posebno obdobje, ki ga doživlja pred prihodom svoje deklice. Rožnati srčki v zapisu pa so jasno namignili, da bo družina kmalu dobila novo članico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nina Savnik je širši javnosti postala znana kot tekmovalka resničnostnega šova Sanjski moški, pozneje pa si je ustvarila tudi svojo pot na družbenih omrežjih, kjer z več tisoč sledilci deli utrinke iz svojega življenja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zdaj je v središču njenega sveta nosečnost in prihod nove družinske članice. Vsak nov posnetek trebuščka tako postaja spomin na čas, ko je bila njena deklica še pod njenim srcem.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Nina Savnik Sanjski moški nosečnost slavne mamice deklica
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