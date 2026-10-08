Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega razkrila, da pod srcem nosi deklico

"Beležim najpomembnejše trenutke z nosečniškim trebuščkom in najino princesko," je ob fotografijah na Instagramu zapisala Nina in razkrila, da v njeno življenje prihaja mala princeska.
Na fotografijah Nina ponosno pozira z nosečniškim trebuščkom in ovekovečuje posebno obdobje, ki ga doživlja pred prihodom svoje deklice. Rožnati srčki v zapisu pa so jasno namignili, da bo družina kmalu dobila novo članico.
Nina Savnik je širši javnosti postala znana kot tekmovalka resničnostnega šova Sanjski moški, pozneje pa si je ustvarila tudi svojo pot na družbenih omrežjih, kjer z več tisoč sledilci deli utrinke iz svojega življenja.
Zdaj je v središču njenega sveta nosečnost in prihod nove družinske članice. Vsak nov posnetek trebuščka tako postaja spomin na čas, ko je bila njena deklica še pod njenim srcem.
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