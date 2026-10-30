Nina Pušlar prvič delila utrinek s sinčkom Luko: Te besede povedo vse

Moj svet je namreč tudi naslov ene od Ninih pesmi, zato se ob objavi poraja vprašanje, ali je pevka s preprostim, a pomenljivim zapisom želela subtilno povezati svojo glasbo z največjo življenjsko spremembo, ki jo je doživela.

"Ti si moj svet, moj svet. Si kakor žarek, ki posije mi v srce. Dobro veš, zdaj veš, da s sabo nosim te kamorkoli grem. Moj si svet ..."

S svojimi pesmimi je skozi leta nagovarjala številne poslušalce, zdaj pa se zdi, da besede njene pesmi Moj svet dobivajo še posebej oseben pomen. Ob prihodu otroka se namreč marsikaj spremeni. Svet, ki ga je človek poznal prej, dobi novo središče, vsakdan pa napolnijo drugačni trenutki, občutki in prioritete.

Včasih namreč ni potrebna dolga izpoved, da povemo največ. Dovolj sta dve besedi, ki lahko po prihodu otroka dobita povsem novo razsežnost.