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Nina Pušlar prvič delila utrinek s sinčkom Luko: Te besede povedo vse

S.B.
Novice 0
30. 10. 2026 20.18

Nova objava, novo poglavje in ljubezen, ki je ni mogoče opisati z besedami. Slovenska pevka Nina Pušlar je po rojstvu sina Luke s sledilci prvič delila prisrčen utrinek, ki pove več kot dolga izpoved. Pokazala je otroški bodi z napisom "Ti si moj svet" in ob njem zapisala le: "Moj svet".

Nina Pušlar raznežila sledilce: Poglejte, kaj je delila
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Za njene oboževalce pa ima to sporočilo še dodaten pomen

Moj svet je namreč tudi naslov ene od Ninih pesmi, zato se ob objavi poraja vprašanje, ali je pevka s preprostim, a pomenljivim zapisom želela subtilno povezati svojo glasbo z največjo življenjsko spremembo, ki jo je doživela.

Nina Pušlar je postala mamica sinu Luki.
Nina Pušlar je postala mamica sinu Luki.FOTO: Matic Kremžar

Pesem, ki je dobila nov pomen?

"Ti si moj svet, moj svet. Si kakor žarek, ki posije mi v srce. Dobro veš, zdaj veš, da s sabo nosim te kamorkoli grem. Moj si svet ..."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Glasba je že dolgo pomemben del Nininega življenja

S svojimi pesmimi je skozi leta nagovarjala številne poslušalce, zdaj pa se zdi, da besede njene pesmi Moj svet dobivajo še posebej oseben pomen. Ob prihodu otroka se namreč marsikaj spremeni. Svet, ki ga je človek poznal prej, dobi novo središče, vsakdan pa napolnijo drugačni trenutki, občutki in prioritete.

Včasih namreč ni potrebna dolga izpoved, da povemo največ. Dovolj sta dve besedi, ki lahko po prihodu otroka dobita povsem novo razsežnost.

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