Nina Pušlar postala mama: začela se je njena najlepša življenjska vloga

Priljubljena slovenska pevka Nina Pušlar naj bi prvič postala mama. Novico so danes objavili številni slovenski mediji, ki se sklicujejo na neuradne, a zanesljive informacije. Za zdaj še ni znano, ali je pevka povila deklico ali dečka, prav tako rojstva otroka javno še ni komentirala.

Nosečnost je razkrila spomladi

Javnost je za pevkino nosečnost izvedela spomladi, ko je bila že v visoki nosečnosti. Čeprav Nina Pušlar svoje zasebno življenje vedno skrbno varuje, je nosečniški trebušček sčasoma postal opazen tudi na njenih javnih nastopih.

Poleti se je nato umaknila z glasbenih odrov in se posvetila pripravam na prihod dojenčka. Zadnji koncert pred daljšim premorom je imela junija, nato pa stopila v obdobje, ki ga je sama opisala kot posebno in drugačno od vseh prejšnjih poletij.

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Novega življenjskega poglavja se je veselila

Julija je v eni izmed televizijskih oddaj nekoliko bolj odkrito spregovorila o prihajajočem materinstvu. Takrat je priznala, da se 'zelo veseli vsega, kar jo čaka', in da v tem obdobju predvsem posluša sebe ter ne želi preveč načrtovati vnaprej.

Želje po družini nikoli ni skrivala. Že pred leti je javno povedala, da si želi ustvariti družino in postati mama, ob tem pa poudarila, da verjame, da se takšne stvari zgodijo ob pravem času.

O zasebnem življenju redko govori