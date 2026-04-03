Slovenska pevka Nina Pušlar bo postala mama

Slovenska pevka Nina Pušlar po poročanju revije Suzy pričakuje svojega prvega otroka. Ta vest prihaja po nizu njenih nedavnih kariernih uspehov, med katerimi je ponovno postala največkrat predvajana slovenska izvajalka in izvedla uspešen koncert v Ljubljani ob materinskem dnevu. Mediji poročajo, da je pevka za poletne mesece že odpovedala nastope in naj bi julija odšla na porodniški dopust.

icon-expand Nina Pušlar na koncertu ob materinskem dnevu. FOTO: Matic Kremžar

V preteklosti je že izrazila željo po ustvarjanju družine

Novica o nosečnosti Nine Pušlar ni povsem nepričakovana glede na njene pretekle izjave. V intervjujih je v preteklosti že večkrat priznala, da si nekoč želi ustvariti svojo družino, a poudarila, da so to stvari, ki se zgodijo, ko je pravi čas za to oziroma ko ti je namenjeno.

Ponovno najbolj predvajana izvajalka

Nina je sicer že sedmo leto zapored postala najbolj predvajana slovenska izvajalka na radijskih postajah. V objavi se je zahvalila tudi svojim oboževalcem in zapisala: "Največja hvala gre vam, draga publika, ki me spremljate na koncertih in radi poslušate mojo glasbo. Brez vas te zgodbe ne bi imele pravega smisla."