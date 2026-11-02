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Štiri leta sta čakala na ta trenutek: Nika Mori je postala mamica

S.B.
Novice 0
02. 11. 2026 11.09

Nekatere poti do materinstva so precej daljše in zahtevnejše, kot si predstavljamo. To dobro ve Nika Mori, ki je po štirih letih soočanja z neplodnostjo, številnih razočaranjih in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo končno dočakala trenutek, o katerem je tako dolgo sanjala. Postala je mamica!

Nika Mori
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V intervjuju, ki smo ga objavili junija, je Nika opisala, kako je dolga pot do otroka vplivala nanjo, na njeno doživljanje lastnega telesa in predvsem na partnerski odnos.

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Štiri leta upanja, čakanja in razočaranj

Nika je v pogovoru za naš portal iskreno spregovorila o štirih letih, v katerih sta si s partnerjem prizadevala ustvariti družino. Postopek zunajtelesne oploditve, oziroma IVF ni bil enkraten medicinski poseg, temveč dolgotrajna preizkušnja, polna ponavljanj, pričakovanj in negotovosti.

Vsak nov postopek je prinesel upanje, da bo tistikrat drugače, hkrati pa tudi strah pred novim razočaranjem. Nika je priznala, da se je kljub podpori najbližjih pogosto počutila osamljeno. Ljudje namreč velikokrat ne razumejo, kaj vse prinaša zdravljenje neplodnosti, zato lahko tudi dobronamerni nasveti še dodatno obremenijo par.

Posebej je poudarila pomen iskrene komunikacije s partnerjem

Po njenih besedah se lahko partnerja med takšno preizkušnjo hitro oddaljita, če vsak svojo bolečino in strahove zadržuje zase. Zato sta se trudila odkrito pogovarjati tudi takrat, ko je bilo najtežje.

Nika Mori med pogovorom za Bibaleze.si.
Nika Mori med pogovorom za Bibaleze.si.FOTO: Luka Kotnik

Bolela so jo tudi vprašanja okolice

Ena od tem, ki se jih je Nika dotaknila v intervjuju, je bila tudi osamljenost, ki jo lahko spremlja neplodnost. Vprašanja, kot sta "Kdaj bosta imela otroke?" in dobronamerni nasveti, naj se preprosto sprostita, so lahko za par, ki se že tako sooča s številnimi izzivi, zelo boleči.

Prav zato je želela svojo zgodbo deliti javno. Ne zato, da bi se z njo primerjali drugi, temveč da bi pari, ki preživljajo podobno izkušnjo, vedeli, da v svojih občutkih niso sami.

Sporočilo, ki ga je Nika želela predati vsem parom, ki se podajajo na podobno pot, je bilo jasno: "Ne zapirajta se vase, ampak se pogovarjajta, tudi takrat, ko je najtežje."

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Po težki poti jo je pričakala najlepša življenjska vloga

Nika je v intervjuju govorila tudi o tem, kako jo je celotna izkušnja spremenila. 

Naučila se je potrpežljivosti, bolje spoznala samo sebe in spoznala, kako pomembno je imeti ob sebi partnerja, s katerim se lahko pogovoriš o vsem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zdaj pa je njena zgodba dobila najlepše nadaljevanje

Štiri leta sta čakala na trenutek, ki ga mnogi doživijo precej bolj samoumevno. Za Niko in njenega partnerja je zato prihod otroka zagotovo nekaj posebnega, ne le začetek novega življenjskega poglavja, temveč tudi konec dolgega obdobja negotovosti, strahu in vztrajanja. 

Zdaj se njuna zgodba nadaljuje v najlepši vlogi doslej, vlogi staršev.

Niki ob novi življenjski vlogi iskreno čestitamo!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Nika Mori neplodnost materinstvo IVF starševstvo
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